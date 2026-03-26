시프트업, 실적 우상향에도 주가는 반토막… “기다려달라” 원론적 답변에 주주들 한숨
시프트업이 26일 정기 주주총회를 열고 창사 이래 최대 실적을 달성했다고 자평했으나 공모가에도 미치지 못하는 주가에 대한 주주들의 원성은 피하지 못했다. 이날 주총에서는 사내이사 및 사외이사 선임 등 모든 안건이 가결됐지만 경영진이 내놓은 주가 부양책과 차기작 공개 일정은 시장의 기대에 미치지 못한다는 지적이 나온다.
주주들의 최대 화두는 코스피 지수 상승세에도 불구하고 공모가 이하에서 머물고 있는 주가였다. 이에 대해 안재우 CFO는 “주가 하락의 원인은 게임 섹터 및 신작 기대감 소멸 때문이다”고 말했다. 안 CFO는 “추후 완성도 높은 개발 철학을 바탕으로 파이프라인 확대 전략을 시장에 전달하겠다”며 “소통이 부족한 기간에는 주주환원을 통해 주주와 소통해나가겠다”고 밝혔다.
신작 정보 공개에 있어서 시프트업의 폐쇄적인 태도도 도마 위에 올랐다. 한 주주는 “회사에 비밀이 많다는 건 알지만 투자자들이 개발 진척도를 알 수 없다는 게 아쉽다"며 답답함을 토로했다. 민경립 CSO는 “유저들이 충분히 기대감을 가질 수 있는 시점에 높은 퀄리티의 정보를 공개하는 게 중요하다”며 “게임 유저 기대감을 극대화할 수 있는 전략적 판단을 검토 중이다”고 답했다.
김형태 대표는 “차기작은 국내뿐 아니라 세계 시장을 향해 큰 기대감을 발생시키는 것이 목표”라며 "협력사 및 자체 개발 스튜디오와 협의해 주주들이 납득할 수 있도록 일정을 조율할 것”이라고 덧붙였다.
시장이 기대하는 구체적인 로드맵에 대해서 유준석 CBO는 “기대감을 형성할 수 있는 적절한 타이밍에 출시 일정을 공개할 것이다”며 “연내 중으로 게임 진척 상황을 공개하겠다”고 즉답을 피했다.
시프트업의 주요 차기작인 ‘스텔라 블레이드 2’와 ‘프로젝트 스피릿’의 출시 예정일은 일러야 내년이다. 향후 1~2년간 실질적인 신작 공백기가 불가피한 상황이다.
자사주 소각 외에 배당 등 구체적인 계획을 묻는 질문에 안 CFO는 “중장기적으로 다양한 주주환원책을 쓰기보다는 기본적인 것부터 하자고 판단했다. 다음 신작 사이클에서 재무 성과가 상향됐을 때 다른 주주환원 방법들도 고민해보겠다”며 당분간 뚜렷한 추가 환원책은 없을 것임을 시사했다.
잉여 현금을 부동산 펀드 등에 운용하는 것에 대해서도 “수익성을 극대화하기 위해 노력하고 있다”는 원론적 답변에 그쳤다.
텐센트와의 관계에 대해서는 독립 경영을 강조하면서도 협력 수위는 높이겠다는 이중적인 태도를 보였다. 민 CSO는 “밍리우 이사는 글로벌 퍼블리셔 레벨인피니트 대표를 맡으면서 글로벌 퍼블리싱에 대한 깊은 이해도가 있다”면서도 “시프트업은 완전히 독립적으로 경영하고 있다”고 선을 그었다. 이어 “프로젝트 스피릿은 텐센트가 퍼블리셔이자 공동 개발사로 참여하며 니케 이상으로 협업을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사