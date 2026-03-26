덕신EPC, KLPGA투어 덕신EPC 챔피언십서 실종아동 찾기에 나선다
국내 프로 골프 토너먼트 중 최초
내달 24일 충주 킹스데일서 개최
덕신EPC(회장 김명환)와 한국여자프로골프협회(KLPGA)는 KLPGA투어 제2회 덕신EPC 챔피언십 대회 기간 동안 실종아동 찾기 공익 캠페인을 추진한다.
이번 캠페인은 덕신EPC와 KLPGA의 사회공헌 활동의 일환으로, 아동권리보장원으로부터 제공받은 실종아동 정보를 바탕으로 진행된다. 대중스포츠 무대인 프로 골프대회를 통해 실종아동 문제에 대한 사회적 관심을 높이고 공감대를 확산하기 위해 마련됐다.
특히 이번 활동은 오는 5월 25일 ‘실종아동의 날’ 20주년을 약 한 달 앞두고 선제적으로 추진되는 캠페인이다. 대회는 오는 4월 24일부터 사흘간 충북 충주시 킹스데일에서 개최된다.
프로 골프대회 현장에서 실종아동 찾기 공익활동이 펼쳐지는 것은 이번이 처음이다. 경기 운영과 자연스럽게 결합된 방식으로 진행된다. 관람객과 시청자들이 일상 속에서 자연스럽게 공익 메시지를 접하고, 실종아동 문제의 중요성을 인식할 수 있도록 할 계획이다.
대회 개막을 하루 앞둔 4월 23일에는 공식 포토콜 행사가 진행된다. 이 자리에는 캠페인 준비에 대한 감사의 뜻을 전하기 위해 실종아동 가족도 함께 참석한다. 이들은 시청자들에게 사회적 관심과 참여를 요청하는 메시지를 전달할 예정이다.
덕신EPC는 주니어 골프대회 개최와 건축 안전 장학생 선발 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 실종아동 문제에 대해서도 지속적인 관심을 가져왔다. 이번 캠페인 역시 일회성 이슈에 그치지 않고, 사회적 관심을 꾸준히 환기할 수 있는 방식의 공익활동을 고민하는 과정에서 기획됐다.
덕신EPC 유희성 대표이사는 “실종아동 문제는 특정 가정의 일이 아닌 사회 전체가 함께 관심을 가져야 할 과제”라며 “이번 캠페인을 통해 실종아동을 찾기 위한 사회적 관심이 더욱 확산되길 기대한다”고 밝혔다.
한국여자프로골프협회도 “KLPGA투어는 많은 국민이 함께하는 대중 스포츠 플랫폼인 만큼, 선수와 팬들이 공익적 메시지에 자연스럽게 공감하고 참여할 수 있는 장을 만드는 것도 중요한 역할”이라며 “이번 캠페인이 스포츠의 사회적 책임을 실천하는 의미 있는 사례가 되길 기대한다”고 말했다.
이번 캠페인의 구체적인 운영 방식과 현장 프로그램은 4월 23일 공식 포토콜과 대회 개막에 맞춰 순차적으로 공개될 예정이다. 대회기간 다양한 방식으로 실종아동에 대한 사회적 관심을 지속적으로 환기할 계획이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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