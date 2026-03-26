인천시, ‘지연 없는 응급의료’ 구현한다…대응체계 정비
인천시는 202억3100만원을 투입해 응급상황 대응체계를 전면적으로 정비한다고 26일 밝혔다. 이를 위해 현장 이송부터 병원 치료, 재난 대응까지 단계별 대응 흐름을 촘촘히 잇는 ‘지연 없는 응급의료’ 구현을 목표로 ‘2026년 응급의료 시행계획’을 수립했다.
이번 계획은 중증응급환자 이송·수용체계 개선과 신속 이송체계 강화, 응급의료 취약지 지원 및 개선확대, 중증응급환자 치료 연계 강화, 지역 응급의료 거버넌스 구축 및 운영 강화, 지역사회 심정지 대응 강화 등 8대 전략과 14개 과제로 구성됐다.
시는 이를 통해 부서 간 협업은 물론 지역 내 응급의료기관과 소방·경찰 등 관계기관 간 연계를 강화한다. 현장에서 병원으로 이어지는 대응 과정에서 생길 수 있는 공백을 최소화하고 응급상황 발생 시 즉각적인 대응이 이뤄질 수 있도록 하는 게 목적이다.
현재 가동 중인 ‘인천 응급맵(I-MAP)’도 강화할 계획이다. 지난해 12월 전국 최초로 도입된 I-MAP은 응급환자 이송 지연이나 수용 곤란 사례를 유형별로 분류하고 환자 이송 흐름을 시각화하는 기능을 갖추고 있다. 부적정 이송 수용 의심사례를 조정 필요, 잠재적 개선 가능, 수용 곤란 등 3단계로 분류하고 분석을 통해 보다 합리적인 이송·수용 결정을 지원하는 것이 시스템의 핵심이다.
이와 함께 ‘골든타임 확보’와 ‘이송 지연 최소화’라는 목표를 중심으로 ‘응급환자 뺑뺑이’ 없는 도시 구축에도 속도를 낸다. 관련 사업으로는 응급처치 교육 추진, 취약지 응급의료기관 운영, 전문응급의료센터 운영 확대 등을 추진할 예정이다.
앞서 시는 신속·안전한 이송체계 구축, 응급의료 연계 효율성 향상, 적정 내원 개선 등에도 노력을 기울여 전국 최고 수준의 중증응급환자 적정 시간 내 도착률(59.9%)을 비롯해 부적정 이송·수용곤란 의심사례 43% 감소, 응급실 내원 환자수 13% 감소 등 성과를 냈다.
신병철 시 보건복지국장은 “응급의료는 결국 시간과 연결의 문제”라며 “시민이 체감할 수 있는 응급의료 안전망을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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