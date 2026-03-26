한국외대·경희대·서울시립대, '전공자율선택제 공유대학' 협약체결
3개 대학 총장 "대학 간 경계 허물어 미래 융합 인재 양성할 것"
한국외국어대학교(총장 강기훈)는 지난 25일 교내 이덕선 회의실에서 경희대학교(총장 김진상), 서울시립대학교(총장 원용걸)와 '전공자율선택제 공유대학 협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 동대문구에 있는 3개 대학이 물리적 장벽을 허물고, 자유전공학부(무전공) 학생들을 위한 공동 교육 생태계를 조성하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 세 대학은 향후 자유전공학부생을 대상으로 한 교과 및 비교과 과정을 공동으로 운영한다. 또한, 공동교육과정에 대한 오픈배지 인증 도입, 협력형 문제해결 학습 경험 제공 등을 통해 학생들의 창의·융합 역량과 자기주도적 학습 능력을 한층 강화할 계획이다. 이를 위해 각 대학은 실무협의체를 구성하고, '자유전공학부 페스티벌'을 개최하는 등 다양한 성과 확산 활동도 함께 추진한다.
이날 협약식에서 3개 대학 총장들은 미래 사회가 요구하는 융합형 인재 양성을 위해 유연한 교육 환경이 필요하다는 데 뜻을 모으며 '경계 없는 교육'을 강조했다.
강기훈 한국외대 총장은 "기초·교양 과정의 상생형 공유 생태계 구축"을, 김진상 경희대 총장은 "대학의 벽을 허문 미래 선도형 교육 모델 도출"을 다짐했다. 이어 원용걸 서울시립대 총장은 "유연한 교육을 통한 전공 선택권 확대와 융합 인재 양성"에 주력하겠다고 밝혔다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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