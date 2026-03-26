온오프,비거리와 방향성 방점 찍은 남성용 ‘CBT526&CBT626’ 시리즈 출시
골프 브랜드 온오프 국내 유통사인 ㈜마스터스인터내셔널이 2026년형 남성용 골프클럽 ONOFF ‘CBT526/CBT626’을 출시한다.
이번 신제품은 비거리 성능과 안정적인 방향성, 그리고 골퍼 개개인의 스윙에 맞춘 커스터마이징 기능을 강화한 것이 특징이다. 컨셉트는 ‘중량으로 압도하고, 가벼움으로 가속하라’다. 이에 따라 묵직한 임팩트와 경쾌한 스윙 스피드를 경험할 수 있다.
ONOFF CBT 시리즈는 헤드와 그립에 상호 호환 가능한 무게 추를 배치해 총 중량의 변화 없이 스윙웨이트를 조절할 수 있도록 설계된 것이 핵심이다. 이를 통해 골퍼는 자신의 스윙 스타일과 타구 감각에 맞게 보다 정밀한 세팅이 가능하다.
이번 CBT 시리즈는 드라이버부터 우드, 유틸리티, 아이언까지 풀 라인업으로 구성된 CBT526 모델과 드라이버 전용 모델인 CBT626 등 2가지로 출시된다.
특히 CBT626 드라이버는 30g대의 초경량 샤프트 옵션을 제공해 보다 가벼운 스윙으로 클럽 스피드를 높이고 비거리 향상을 추구하는 모델이다. 또한 다이와 카본 샤프트만의 기술력을 적용해 토크를 획기적으로 낮춰 샤프트의 뒤틀림을 억제하고 안정적인 방향성까지 확보했다.
샤프트는 미드 하이 킥 포인트의 블루 샤프트 (저탄도)와 미드 로우 킥 포인트의 레드 샤프트(고탄도) 등 2가지 옵션으로 제공돼 골퍼의 스윙 스타일과 탄도 성향에 따라 선택할 수 있다.
CBT526 모델 역시 기능성을 강화했다. 누구나 편하게 사용 할 수 있는 드로우 베이스의 드라이버 뿐 아니라 우드와 유틸리티에도 ONOFF 클럽 최초로 전용 슬리브를 적용해 최대 ±1.5도의 로프트(LOFT) 조절이 가능하도록 설계됐다.
아이언은 공을 띄우기 편하게 설계됐다. 아이언 거리가 고민인 골퍼들에게 좋은 해결책이 될 것이다. 카본과 스틸 샤프트 중 하나를 선택하면 된다. CBT클럽은 가까운 골프샵과 ONOFF 자사몰을 통해 구매 가능하다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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