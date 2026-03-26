넷마블 정기 주총… 방준혁 의장 사내이사 재선임
넷마블은 26일 서울 구로구 지타워에서 제 15기 정기 주주총회를 열고 자기주식 2만 5800주 소각, 방준혁 의장 사내이사 재선임 등을 의결했다.
이번 주총에서는 연결 기준 매출 2조8351억원 영업이익 3525억원 등 2025년 주요 경영 실적을 보고했다.
정관 개정과 이사 선임 자기주식 소각을 위한 자본금 감소 승인 등 총 8건의 의안이 모두 원안대로 가결됐다.
넷마블은 집중투표제 배제 조항을 삭제하고 자기주식 2만 5800주를 소각해 주주가치를 제고할 계획이다.
사내이사로는 방준혁 의장이 재선임됐으며 윤대균 아주대 교수와 황득수 CJ ENM 스튜디오 대표, 이동헌 고려대 교수가 사외이사 겸 감사위원으로 재선임됐다.
김병규 대표는 인사말을 통해 “2025년은 게임 산업 내 경쟁 심화는 지속되었으나, 주요 신작들이 연이어 흥행에 성공하며, 당사의 게임 개발 경쟁력을 다시 한번 입증한 뜻깊은 한 해”였다고 밝혔다.
김 대표는 “올해 넷마블은 1분기 2종의 신작 출시 및 1종의 권역확장을 진행했고, 글로벌 마켓·다변화된 장르·멀티 플랫폼을 목표로 지속적으로 사업을 전개할 예정이다. 특히 AI 중심으로 설계된 개발 체계 기반의 혁신을 최우선 과제로 삼고, 기존 레거시 시스템과 결합해 게임 개발·서비스 효율 극대화를 추진할 것”이라고 말했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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