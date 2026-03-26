주한 이란대사 “韓, 참혹한 사태와 실패 공범되지 않길”
사이드 쿠제치 주한 이란대사는 26일 미국의 이란 공격 상황과 관련해 “한국이 이 지역에서 벌어진 참혹한 사태에 동참하지 않고, 이러한 실패의 공범이 되지 않기를 바란다”고 말했다.
쿠제치 대사는 이날 CBS 라디오에 출연해 호르무즈 해협 통행을 지키기 위한 지원을 요청한 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구에 대해 한국이 검토 입장을 밝힌 것과 관련, 이를 어떻게 보는지 묻는 질문에 이같이 답했다.
쿠제치 대사는 “이 상황의 오명은 트럼프 행정부와 (이스라엘 총리) 네타냐후에게 남겨져야 한다”며 “트럼프가 스스로 만들어낸 이 위기를 스스로 해결하도록 요구해야 한다”고 말했다.
쿠제치 대사는 ‘이란이 미국·이스라엘을 제외한 국가에 대해 호르무즈 해협 통행을 허용할 수 있다고 했는데, 해협에 머물고 있는 한국 선박도 자유롭게 통행할 수 있느냐’는 질문에 “한국 선박의 제원 정보를 사전에 제공해줄 것을 요청했다”고 답했다.
그는 “이를 바탕으로 이란군과 관계 당국의 조율 및 검토를 거쳐 해당 선박들이 해협을 통과할 수 있도록 하기 위한 것”이라고 설명했다.
다만 쿠제치 대사는 미국 기업과 거래하는 한국 선박은 호르무즈 해협을 통행할 수 없다고 밝혔다.
쿠제치 대사는 ‘한국이 이란과 우호적인 관계를 유지하고 있더라도, 미국 기업이 투자한 유전 시설을 이용할 경우 현재 항해가 불가능한 것이냐’는 질문에 “그렇다”고 답하며 “미국 기업들과 거래하고 있는 기업들은 전시 상황에서 제재 대상이 되고 있다”고 말했다.
그는 “현재 호르무즈 해협 통과 조건은 전반적으로 지역의 전시 상황에 부합하는 방식으로 운영되고 있다”며 “우리 경제가 이미 큰 타격을 받은 상황에서 이에 상응하는 대응이 뒤따르는 것은 자연스러운 일”이라고 밝혔다.
그러면서 “이러한 상황에서 우리를 비난해서는 안 된다. 책임은 미국에 있다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령이 거론한 휴전 가능성에 대해선 “대사로서 다양한 소통 채널을 갖고 있지만 이와 관련해 들은 바 없다”고 말했다.
그는 “현재 이란 내 여론은 우리의 조건이 충족돼 지속 가능한 평화가 보장되지 않는 한 휴전을 받아들일 준비가 전혀 돼 있지 않다”고 말했다.
쿠제치 대사는 미국을 신뢰할 수 없다며 “일시적인 휴전 합의만으로 향후 충돌을 막을 수 있다고 기대하는 것은 현실적이지 않다”며 “이는 일시적인 시간 벌기에 불과하며, 상대가 전력을 재정비한 뒤 다시 공격에 나설 가능성이 크다고 보고 있다”고 말했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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