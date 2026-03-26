한국전기안전공사, 전북혁신도시서 지역 주민과 1,800그루 식재
주민들에게 묘목 무료 나눔… 일상 속 친환경 실천 독려
한국전기안전공사가 새봄을 맞아 전북혁신도시 지역 주민들과 손잡고 기후위기 극복을 위한 대대적인 나무 심기에 나섰다.
한국전기안전공사는 24일 전북혁신도시 시계탑광장 공원 일대에서 지역 주민 및 상인들과 함께하는 '녹색 환경 조성 나무 심기 행사'를 개최했다고 밝혔다.
이날 행사에는 황호준 부사장과 공사 임직원을 비롯해 이기섭 전주시 덕진구청장, 혁신동 주민과 상인회 관계자 등 200여 명이 참석했다. 참가자들은 시계탑 주변 상가 화단에 감나무와 철쭉 1,800그루를 직접 심으며 구슬땀을 흘렸다. 또한, 지역 주민들에게 감나무 묘목을 무료로 나눠주며 일상 속 친환경 실천을 독려했다.
이번 행사는 기후변화의 심각성을 알리는 동시에, 혁신도시의 거주 환경을 개선하고 침체한 지역 상권을 활성화하려는 취지에서 마련됐다. 생활 속 작은 실천이 기후위기 극복의 첫걸음이라는 데 민관이 인식을 같이했다는 점에서 의미가 크다.
황호준 부사장은 "오늘 주민과 함께 심은 나무 한 그루가 녹색 미래를 꽃 피우는 희망의 씨앗이 될 수 있길 바란다"며 "사람들의 발길이 머무는 혁신도시 상권 활성화를 위해서도 더욱 노력하겠다"고 강조했다.
한편, 한국전기안전공사는 지난 2월 재생에너지 전력 사용률 확대 선언에 동참한 데 이어, 온실가스 감축과 사옥 내 태양광 설치 확대 등 다각적인 친환경 경영에 앞장서고 있다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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