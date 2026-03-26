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옛 동료 기장 살해 김동환 구속 송치… 범행 대상은 6명

입력:2026-03-26 10:14
수정:2026-03-26 11:32
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피의자, 전 직장 동료 대상 범행 계획
운항정보 불법 조회… 정보통신망법 적용
일산 사건 병합… 추가 범행 여부 수사

부산에서 발생한 항공사 옛 동료 기장 살인 사건과 관련해 피의자 김동환(사진)이 살인 등 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 경찰 조사 결과 김씨는 총 6명을 범행 대상으로 삼은 것으로 파악됐다.

부산경찰청은 26일 부산진구 한 아파트에서 발생한 항공사 기장 살해 사건 피의자 김동환(49)을 살인, 살인미수, 살인예비, 주거침입, 정보통신망법 위반 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.

김씨는 지난 16일 경기도 고양시 일산에서 옛 항공사 동료를 상대로 범행을 시도했으나 미수에 그쳤고 이후 부산으로 이동해 17일 부산진구 한 아파트에서 과거 함께 근무했던 동료 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받고 있다. 김씨는 범행 이후 추가 범행을 위해 경남 창원으로 이동한 정황도 확인됐으나 실행에는 이르지 못한 것으로 파악됐다.

경찰은 피의자 검거 이후 일산에서 발생한 관련 사건을 병합해 추가 범행 계획 여부를 수사했다. 그 결과 김씨는 애초 4명을 범행 대상으로 계획했다고 진술했으나 실제로는 총 6명을 범행 대상으로 삼았던 것으로 드러났다. 경찰에 따르면 김씨는 검거되지 않을 경우 추가로 2명을 더 살해할 계획이었던 것으로 확인됐다.

이에 경찰은 지난 16일 범행에 대해 살인미수, 17일 범행에 대해서는 살인 혐의를 각각 적용했다. 또 실행에 옮기지 않은 4명에 대해서는 살인예비 혐의를 추가했다.

아울러 김씨는 접근 권한 없이 항공사 운항 스케줄 관련 사이트에 접속해 피해자들의 운항 정보를 확인한 것으로 드러나 정보통신망법 위반 혐의도 적용됐다.

경찰은 김씨가 해당 사이트에 접근 권한을 취득한 경위 등에 대해서는 추가 수사를 진행 중이라고 밝혔다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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