시사 전체기사 [속보] 화재참사 대전 안전공업 경영진 6명 출국금지 입력:2026-03-26 10:13 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 지난 23일 오전 74명의 사상자가 발생한 대전 대덕구 안전공업에서 화재 원인 등을 규명하기 위한 합동감식이 진행되고 있다. 연합뉴스구정하 기자 goo@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 1 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 홍 중사, 사망 전날도 24시간 연속 근무… 유족 “국가 배상 청구” 2 [단독] “이젠 힘듭니다”… 주말에도 30시간 극한 근무 ‘홍 중사의 비극’ 3 靑 비서관급 이상 다주택자, 김현지 등 15명… 李 재산 19억 늘어 4 ‘그알 보고 尹 뽑았다’ 캡처 첨부한 李대통령 “선거방해” 5 [단독] 대법원 판결을 ‘쿠데타’ 규정한 與… 조희대 탄핵안 파장 해당분야별 기사 더보기 1 수십억 집 어떻게들 사나 했더니… ‘사업자대출’ 꼼수였네요 2 중동 전쟁 한복판 직원들에 이재용 ‘500만원 격려 선물’ 쐈다 3 “삼전 주식 판 1.2조 얻다 써?” 삼성생명의 ‘맹탕’ 밸류 업 공시 4 [단독] “4월부턴 대전 가세요”… 느닷없는 지방발령 ‘잡음’ 5 ‘원전 50기’ 전력 찾는 오픈AI… ‘미완’ 핵융합 베팅하는 빅테크 해당분야별 기사 더보기 1 티눈치료로 7억 타고 6억 더…대법 “그래도 계약은 유효" 2 “언제 줄지, 얼마를 받을지 모르는데… 누가 주문하겠어요” 3 ‘번호표 뽑고 긴 줄’ 2시간 만에 동난 물품… 오픈런·비양심 ‘과제’ 4 시도청장부터 경정까지, 줄줄이 막힌 경찰 인사 5 [단독] “더러워도 너무 더러웠다”… 안전공업 전 직원 증언 해당분야별 기사 더보기 1 이란, 美 ‘15개 종전안’ 거부 vs 백악관 “패배 불인정시 더 큰 타격” 2 日나라현 “집 나간 사슴 안 받는다… 천연기념물 박탈” 3 은퇴 日여배우, 편의점서 샌드위치 훔치다 체포 4 “러시아, 이란에 일회용 공격 드론 전달 중”…이란전쟁 변수되나 5 美대륙 관심 끈 ‘트럼프와 셀카 미 여군’ 알고보니… 해당분야별 기사 더보기 1 ‘SNL 코리아’ 새 시즌… 이번엔 누가 스타로 뜰까 2 “‘방탄도 갔네’란 말 안 들어야… 왕관 무겁고 겁나” 고민 담긴 다큐 3 마블 구원투수는 ‘스파이더맨’과 ‘닥터 둠’ 4 무너진 마블, 거미줄 쏘며 다시 일어설까…스파이더맨 신작 주목 5 ‘BTS 광화문 공연’ 전세계 1840만명 봤다…넷플 주간 1위 해당분야별 기사 더보기 1 “차가 운전해도 사람 책임”… 자율주행차 시대 ‘보험의 역설’ 2 화사한 꽃·메이플스토리… 즐겨 봄 3 서울의 봄은 교향악과 실내악의 향연 4 “일식도, 한식도 아닌 한국에만 있는, 일본 요리 만들겠다” 5 가수와 뮤지컬배우로 활동해도 “발레는 나의 집” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 이란, 트럼프 ‘15개 제안’ 거부…배상금·호르무즈 주권 보장 등 5가지 조건 제시 美대륙 관심 끈 ‘트럼프와 셀카 미 여군’ 알고보니… 靑 비서관급 이상 다주택자, 김현지 등 15명… 李 재산 19억 늘어 [금융뒷담] “너무 갔다” 비판에도 코스피 7500 픽한 KB證 [단독] “4월부턴 대전 가세요”… 느닷없는 지방발령 ‘잡음’ “전쟁 끝나면 끔찍한 보복”… 협상설에 불안한 이란 개혁 시민들 [단독] 대법원 판결을 ‘쿠데타’ 규정한 與… 조희대 탄핵안 파장 [단독] 홍 중사, 사망 전날도 24시간 연속 근무… 유족 “국가 배상 청구” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요