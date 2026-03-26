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[속보] 화재참사 대전 안전공업 경영진 6명 출국금지

입력:2026-03-26 10:13
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지난 23일 오전 74명의 사상자가 발생한 대전 대덕구 안전공업에서 화재 원인 등을 규명하기 위한 합동감식이 진행되고 있다. 연합뉴스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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