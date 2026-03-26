포르쉐 아우토슈타트, LG 트윈스 염경엽 감독과 '특별한 동행'
2025시즌 LG 통합 우승 이끈 리더십 인정… 순수 전기차 '타이칸' 1년 지원
포르쉐 공식 딜러 아우토슈타트가 LG 트윈스 염경엽 감독을 자사 후원 프로그램 '아우토슈타트의 특별한 동행'의 네 번째 앰배서더로 발탁하고, 순수 전기 스포츠카 '타이칸'을 1년간 지원한다고 밝혔다.
아우토슈타트는 염 감독의 치밀한 데이터 야구 철학과 타이칸의 정교한 엔지니어링 기술이 '한계를 강점으로 바꾼다'라는 점에서 궤를 같이한다고 앰배서더 선정 배경을 설명했다. '염갈량'으로 불리는 염 감독은 철저한 분석과 혁신적인 리더십을 바탕으로 2025시즌 LG 트윈스의 통합 우승을 이끈 바 있다.
이광호 아우토슈타트 대표는 "통합 우승으로 자신의 가치를 끊임없이 증명해 낸 염 감독은 타이칸의 정체성을 가장 잘 보여주는 인물"이라며, "올 연말 서울 영등포 서비스센터 오픈을 앞두고 서울을 대표하는 명장과 함께하게 되어 더욱 의미가 깊다"고 전했다.
염경엽 감독과 아우토슈타트가 함께한 동행 스토리는 향후 아우토슈타트 공식 유튜브 및 인스타그램, 카카오 채널을 통해 공개될 예정이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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