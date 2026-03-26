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포르쉐 아우토슈타트, LG 트윈스 염경엽 감독과 '특별한 동행'

입력:2026-03-26 10:05
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2025시즌 LG 통합 우승 이끈 리더십 인정… 순수 전기차 '타이칸' 1년 지원

포르쉐 공식 딜러 아우토슈타트가 LG 트윈스 염경엽 감독(왼쪽)을 앰배서더로 선정하고 타이칸을 후원한다. (사진=아우토슈타트)

포르쉐 공식 딜러 아우토슈타트가 LG 트윈스 염경엽 감독을 자사 후원 프로그램 '아우토슈타트의 특별한 동행'의 네 번째 앰배서더로 발탁하고, 순수 전기 스포츠카 '타이칸'을 1년간 지원한다고 밝혔다.
아우토슈타트는 염 감독의 치밀한 데이터 야구 철학과 타이칸의 정교한 엔지니어링 기술이 '한계를 강점으로 바꾼다'라는 점에서 궤를 같이한다고 앰배서더 선정 배경을 설명했다. '염갈량'으로 불리는 염 감독은 철저한 분석과 혁신적인 리더십을 바탕으로 2025시즌 LG 트윈스의 통합 우승을 이끈 바 있다.
이광호 아우토슈타트 대표는 "통합 우승으로 자신의 가치를 끊임없이 증명해 낸 염 감독은 타이칸의 정체성을 가장 잘 보여주는 인물"이라며, "올 연말 서울 영등포 서비스센터 오픈을 앞두고 서울을 대표하는 명장과 함께하게 되어 더욱 의미가 깊다"고 전했다.
염경엽 감독과 아우토슈타트가 함께한 동행 스토리는 향후 아우토슈타트 공식 유튜브 및 인스타그램, 카카오 채널을 통해 공개될 예정이다.

이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr

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