마리오아울렛, 애니·게임 팝업 ‘마리페’로 MZ세대 사로잡았다
팬덤 중심 자발적 확산… 오픈 전부터 온라인 커뮤니티 화제
체험형 콘텐츠로 진화… “쇼핑 넘어 새로운 공간 경험 제시”
국내 최대 도심형 아울렛인 마리오아울렛이 애니메이션·게임 지식재산권(IP)을 활용한 팝업스토어 ‘마리페’를 통해 젊은 세대 공략에 나섰다. 패션 중심 공간에 서브컬처 콘텐츠를 결합한 이색 시도가 온라인을 중심으로 빠르게 확산되며 긍정적인 반응을 얻고 있다.
지난 19일 문을 연 ‘마리페’는 강력한 팬덤을 보유한 콘텐츠와 협업해 기존 쇼핑 공간의 경계를 확장했다. 특히 대규모 사전 홍보 없이도 팬 커뮤니티와 SNS를 중심으로 자발적인 정보 공유가 이뤄지며 자연스러운 입소문 효과를 만들어냈다.
행사 열기는 오픈 전부터 감지됐다. 외벽에 설치된 ‘러브라이브’ 대형 현수막이 온라인상에서 화제가 되면서, 마리오아울렛의 브랜드 이미지와 결합된 독특한 장면이 ‘밈(Meme)’으로 확산됐다. “러브라이브가 올해의 브랜드 상을 받은 것 아니냐”는 유쾌한 반응까지 이어지며 대중의 관심을 끌었다.
실제 현장 반응도 기대 이상이다. 오픈 당일 매출은 내부 목표를 웃돌았고, 주말 동안에도 방문객들의 발길이 이어졌다. 일부 인기 캐릭터 굿즈는 조기 소진되며 오는 4월 9일 예정된 2차 상품 출시에도 기대감이 높아지고 있다.
이번 팝업은 단순한 판매 공간을 넘어 체험형 콘텐츠로 확장된 점에서도 의미가 있다. 레트로 게임 전시와 ‘게임챔프’ 복간판 판매 등은 성인 고객에게는 향수를, 젊은 세대에게는 새로운 문화 경험을 제공하며 세대를 아우르는 공간으로 기능하고 있다.
마리오아울렛은 이번 성과를 발판으로 콘텐츠형 마케팅을 한층 강화할 계획이다. 오는 5월에는 한국과 일본의 글로벌 IP를 활용한 대규모 행사를 선보이며 젊은 고객 유입을 확대한다는 구상이다.
마리오아울렛 관계자는 “기존에 축적된 브랜드 신뢰 위에 젊은 감성의 콘텐츠를 더해 새로운 즐거움을 제안하고자 했다”며 “앞으로도 쇼핑과 콘텐츠가 결합된 차별화된 공간 경험을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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