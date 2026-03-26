‘국대 출신’ 박정훈, KPGA 챌린지투어 1회 대회 우승…“루키 시즌 제네시스 ‘톱30’이 목표다”
박정훈이 2026시즌 ‘KPGA 챌린지투어 1회 대회(총상금 1억 원·우승상금 2000만 원)’에서 우승했다.
박정훈은 지난 25일 충남 태안 솔라고CC 라고코스(파71·7286야드)에서 열린 대회 마지막날 2라운드에서 6언더파 65타를 쳤다. 최종합계 11언더파 131타를 기록한 박정훈은 김근태의 추격을 2타 차 2위로 따돌리고 정상 등극에 성공했다.
2023년과 2025년에 국가 상비군, 2024년에 국가대표로 활약한 박정훈은 2025년 4월 KPGA 프로(준회원), 6월에 KPGA 투어프로(정회원) 자격을 취득했다.
지난해 KPGA 챌린지투어 19개 대회에 출전해 한 차례 우승 포함해 7차례나 톱10에 입상해 챌린지투어 통합 포인트 3위로 2026년 KPGA 투어 시드를 획득한 기대주다.
박정훈은 “시즌 첫 대회에서 우승해 기쁘다”라며 “전지훈련에서 그린 주변과 그린 플레이 부분을 중점적으로 훈련했다. 이틀간 퍼트가 잘 따라줘 우승할 수 있었다”고 했다.
이어 “데뷔 시즌 목표는 제네시스 포인트 30위 이내 드는 것이 목표”라며 “꾸준하게 좋은 성적을 유지한다면 신인상은 자연스레 따라올 것이라고 생각한다”고 각오를 다졌다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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