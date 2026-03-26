크래프톤 ‘프로젝트 제타’, 중국으로 테스트 확장... 하반기 출시 목표
크래프톤이 액션 MOBA 게임 ‘프로젝트 제타’의 플레이어 테스트를 중국으로 확장한다.
너바나나 스튜디오가 개발 중인 이 게임의 테스트는 26일부터 30일까지 스팀을 통해 진행된다.
프로젝트 제타는 3인 1조로 구성된 5개 팀, 총 15명이 전장에서 ‘프리즘’을 두고 경쟁하는 구조다. 순간적인 판단과 스킬 활용 등 팀워크 중심의 설계가 특징이다.
이번 한중 테스트에서는 지역별 플레이 성향이 충돌하며 더욱 다이내믹한 전장 경험을 제공할 전망이다.
크래프톤과 너바나나는 개발 과정에 이용자 피드백을 반영하는 ‘오픈 디벨롭먼트’ 방식을 이어오고 있다. 이를 통해 조준 모드 도입과 조작감 개선, 시각 및 음향 효과 보강 등이 이루어졌다.
김남석 너바나나 스튜디오 대표는 “프로젝트 제타는 익숙한 장르 공식을 반복하는 게임이 아니라, 예측 불가능한 흐름 속에서 매 판 새로운 재미가 터지는 액션 MOBA”라며 “오픈 디벨롭먼트를 통해 글로벌 플레이어들과 함께 게임의 답을 만들어가고자 한다”고 밝혔다.
이어 “더 많은 지역의 목소리와 플레이 데이터를 바탕으로 빌드를 더욱 정교하게 다듬어, 전 세계 이용자들이 함께 즐기는 새로운 전장으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
향후 테스트 지역을 미국과 유럽 등으로 확대할 계획이며, 이를 바탕으로 올해 하반기 글로벌 얼리 액세스 출시를 목표로 개발을 이어갈 예정이다.
상세한 테스트 정보는 스팀 페이지와 디스코드 채널에서 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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