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크래프톤 ‘프로젝트 제타’, 중국으로 테스트 확장... 하반기 출시 목표

입력:2026-03-26 09:41
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크래프톤이 액션 MOBA 게임 ‘프로젝트 제타’의 플레이어 테스트를 중국으로 확장한다.

너바나나 스튜디오가 개발 중인 이 게임의 테스트는 26일부터 30일까지 스팀을 통해 진행된다.

프로젝트 제타는 3인 1조로 구성된 5개 팀, 총 15명이 전장에서 ‘프리즘’을 두고 경쟁하는 구조다. 순간적인 판단과 스킬 활용 등 팀워크 중심의 설계가 특징이다.

이번 한중 테스트에서는 지역별 플레이 성향이 충돌하며 더욱 다이내믹한 전장 경험을 제공할 전망이다.

​크래프톤과 너바나나는 개발 과정에 이용자 피드백을 반영하는 ‘오픈 디벨롭먼트’ 방식을 이어오고 있다. 이를 통해 조준 모드 도입과 조작감 개선, 시각 및 음향 효과 보강 등이 이루어졌다.

김남석 너바나나 스튜디오 대표는 “프로젝트 제타는 익숙한 장르 공식을 반복하는 게임이 아니라, 예측 불가능한 흐름 속에서 매 판 새로운 재미가 터지는 액션 MOBA”라며 “오픈 디벨롭먼트를 통해 글로벌 플레이어들과 함께 게임의 답을 만들어가고자 한다”고 밝혔다.

이어 “더 많은 지역의 목소리와 플레이 데이터를 바탕으로 빌드를 더욱 정교하게 다듬어, 전 세계 이용자들이 함께 즐기는 새로운 전장으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

​향후 테스트 지역을 미국과 유럽 등으로 확대할 계획이며, 이를 바탕으로 올해 하반기 글로벌 얼리 액세스 출시를 목표로 개발을 이어갈 예정이다.

상세한 테스트 정보는 스팀 페이지와 디스코드 채널에서 확인할 수 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

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