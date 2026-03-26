하남시장 “미사 상권 살리려면 음악분수 예산 시급”
시의회 전액 삭감에 재검토 호소
경기 하남시가 미사호수공원 음악분수 및 수질개선사업 예산이 시의회에서 전액 삭감된 데 대해 지역 상권 회복과 도시 경쟁력 확보를 위해 반드시 재검토가 필요하다고 호소했다.
이현재 하남시장은 지난 25일 입장문을 통해 해당 사업이 단순한 시설 개선이 아닌 미사강변도시의 상권 침체를 극복하고 지역의 미래 경쟁력을 확보하기 위한 핵심 사업이라고 강조했다.
현재 미사 지역은 공실 증가와 소비 유출로 상권이 위축된 상황이며, 인근 고덕·강일지구 및 고덕 비즈밸리 등 대형 상권으로 소비가 빠르게 이동하고 있다는 설명이다.
시는 이러한 상황에서 미사호수공원을 지역 랜드마크로 조성하는 것이 상권 회복을 위한 최소한의 대응책이라고 보고 있다. 특히 방문객 유입을 통해 지역 경제에 실질적인 활력을 불어넣을 수 있다는 점을 강조했다.
해당 사업은 총사업비 58억원 규모로, 현재까지 도비 2억원을 포함해 총 22억원의 예산이 확보된 상태다.
시는 그동안 국·도비 확보를 위해 지속적으로 노력해왔으나, 최근 외부 재정 여건 악화로 추가 확보가 지연되면서 사업 추진에 차질이 발생하고 있다고 밝혔다. 이에 따라 부족한 예산을 추가경정예산에 편성해 사업의 적기 추진을 이어가겠다는 입장이다.
또한 시는 이번 사업이 노후 시설로 인한 반복적인 유지보수 비용을 줄이고, 수질 문제를 구조적으로 개선하는 효과도 기대된다고 설명했다. 단기적 경관 개선을 넘어 장기적인 비용 절감과 도시 환경 개선까지 동시에 달성할 수 있는 투자라는 것이다.
이 시장은 “지금 결정을 미룰 경우 더 큰 비용과 기회를 잃게 될 것”이라며 “시민의 삶과 지역의 지속가능성을 기준으로 깊이 있는 재검토가 필요하다”고 강조했다.
이어 “시의회의 판단이 지역의 미래를 좌우할 수 있다”며 예산 편성에 대한 협조를 거듭 요청했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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