[속보] 당정 “추경, 지방 우대·어려운 계층에 더 지원되는 방식”
당정이 취약계층과 지방을 우선 지원하는 방향의 2026년도 추가경정예산안 편성에 공감대를 형성했다. 정부는 오는 31일 구체적인 추경안을 국회에 제출할 계획이다.
한정애 더불어민주당 정책위의장은 26일 오전 국회에서 열린 2026년 추경 당정협 이후 기자들과 만나 지역화폐 등 지급 원칙을 묻자 “서울에서, 수도권에서 멀수록, 지방 우대 기준, 그리고 어려운 계층에 조금 더 지원될 수 있는 방식”이라고 말했다.
그는 “확정되지는 않았지만 피해가 많은 서민 취약 계층을 중심으로 지원이 보강될 필요가 있다는 공감대가 있었다”고 했다.
당정은 구체적인 소득구간별 지원액 등은 최종안 마련까지 계속 조율한다는 방침이다. 또한 서민 물가 부담 경감을 위한 농축수산물 할인, 에너지 바우처, 무기질 비료 가격 인상분 지원도 확대할 방침이다.
고유가 대응책으로는 석유 비축 물량 확대 및 석유제품 최고가격제 손실 보전 사업을 추경에 반영하기로 했다. 대중교통 이용 촉진을 위한 K패스 환급률 상향도 검토한다.
한 의장은 “정부가 국회에 추경안을 제출하는 대로 민주당은 추경 집행의 골든타임을 실기하지 않도록 최선을 다하겠다”며 “정부안에 수정·보완할 부분은 없는지 꼼꼼하게 살피고 증액이 필요한 부분은 반영되도록 정부와 적극 협의하겠다”고 말했다.
박홍근 기획예산처 장관은 이날 당정협 공개 발언에서 “이번 추경안의 구체적 내용은 국무회의 직후인 31일 국회에 제출해 자세히 설명하고, 조속한 통과를 위해 향후 국회 심의에도 적극 협조하겠다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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