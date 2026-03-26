유은혜 “특수교육은 스스로 삶 살아갈 힘 기르는 교육”

“지원 없는 통합은 방치”라고 강조하며 “특수교사와 일반교사가 함께하는 협력수업 모델을 정착시키고 통합학급 교사를 위한 전문 컨설팅을 강화하겠다”고도 했다.

유은혜 경기도교육감 예비후보가 “특수교육은 보호에 머무르는 것이 아니라 아이들이 스스로 삶을 살아갈 힘을 기르는 교육으로 나아가야 한다”고 말했다.유 예비후보는 25일 경기도의회에서 열린 기자간담회에서 “국회의원 시절 처음 대표발의한 법안이 특수교육법 개정안이었다”며 이같이 밝혔다.이날 유 예비후보는 특수교육의 발전 단계를 접근 보장(1단계), 질 높은 교육(2단계), 학습 성공을 보장하는 포용교육(3단계)으로 나누며, 단순한 통합 배치를 넘어 학생의 삶까지 책임지는 ‘포용교육’ 중심의 특수교육 정책을 제시했다.그러면서 그는 장애학생의 근거리 통학권 보장을 위한 특수학교 설립 확대와 수원 새빛·여주·시흥·고양 창릉·남양주 왕숙·포천 지역 특수학교의 2028년까지 차질 없는 개교 등 특수교육 강화를 위한 6대 핵심 공약을 발표했다.이 자리에서 유 예비후보는 통합교육의 질 제고 방안과 관련해유 예비후보는 장애학생의 자립과 취업 지원을 위해 “‘경기 장애학생 자립 지원센터’를 설립하고, 직무 발굴부터 직업훈련, 취업, 사후관리까지 이어지는 4단계 직업교육 체계를 구축하겠다”며 “교육청의 직·간접 고용을 확대하고, 전공과 확대 및 대학·기업 연계를 강화해 실질적인 사회 진출 기반을 마련하겠다”고 말했다.그는 “특수교육은 보호를 넘어 사회로 나아가는 준비 과정이어야 한다”며 “치료가 필요한 아이와 통합이 가능한 아이 모두가 각자의 속도와 방식으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 약속했다.이어 “궁극적으로 아이들이 스스로 삶을 꾸려갈 수 있는 ‘자존’을 키우는 것이 교육의 목표”라며 “교육의 변방과 사각지대를 해소하고, 모든 아이의 학습권이 온전히 보장되는 경기교육을 만들겠다”고 강조했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지