트럼프 “5월 14일~15일 방중, 시진핑 답방도 추진” 발표

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난해 10월 김해 국제공항에서 만나 악수하는 모습. 연합뉴스

대변인은 “우리는 항상 전쟁 기간을 약 4~6주로 추정해왔다”며 “그 점을 고려하면 계산이 가능할 것”이라고 말했다. 다만 그는 종전이 회담 재조정의 전제 조건이었느냐는 질문에 “아니다”라고 답했다.