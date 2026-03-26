트럼프 “5월 14일~15일 방중, 시진핑 답방도 추진” 발표
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 이란 전쟁으로 미뤄졌던 중국 방문을 5월 14일~15일로 재조정했다고 발표했다. 방중 일정 이전에 이란 전쟁을 마무리하겠다는 트럼프 대통령의 의중이 반영된 것으로 보인다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 “이란 군사작전으로 연기됐던 존경하는 시진핑 중국 국가주석과의 회담이 재조정돼 5월 14일과 15일에 베이징에서 열릴 예정”이라며 “멜라니아와 나는 올해 워싱턴DC에서 시 주석과 펑(리위안) 여사를 초청해 답방 행사를 주최할 예정”이라고 적었다.
트럼프는 이어 “우리 측 대표단은 이 역사적 방문을 위한 준비를 마무리하고 있다”며 “나는 시진핑 주석과 함께할 시간을 매우 고대하고 있으며, 이번 만남이 분명 기념비적인 행사가 될 것이라고 확신한다”고 했다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 이날 백악관 브리핑에서 트럼프의 방중 일정과 시 주석의 답방 추진을 공식 발표했다.
트럼프는 애초 이달 31일부터 다음 달 2일까지로 예정된 방중 일정을 이란전쟁 등의 이유로 연기한다고 말했고 이날 재조정된 일정이 발표된 것이다. 트럼프의 방중 일정이 5월 중순으로 발표되면서 미국이 이란 전쟁을 그 전에 종료하는 것 아니냐는 관측이 나온다. 레빗 대변인은 “우리는 항상 전쟁 기간을 약 4~6주로 추정해왔다”며 “그 점을 고려하면 계산이 가능할 것”이라고 말했다. 다만 그는 종전이 회담 재조정의 전제 조건이었느냐는 질문에 “아니다”라고 답했다.
이번 정상회담은 양국 간의 기존 관세 전쟁과 대만 문제 외에도 이란 전쟁 등 지정학적 이슈들이 논의될 것으로 보인다. 트럼프는 이란 전쟁 이후 중국을 향해 호르무즈 해협 개방에 동참하라고 압박한 바 있다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사