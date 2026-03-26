‘납 최대 549배’ 알리·테무·쉬인 어린이용품서 발암 물질 검출
서울시가 새 학기를 맞아 해외 온라인 플랫폼에서 판매되는 어린이용 제품을 점검한 결과 일부 제품에서 기준치를 크게 넘는 유해 물질이 검출됐다.
서울시는 26일 알리익스프레스·테무·쉬인 등에서 판매 중인 어린이 학용품과 간절기 의류, 잡화 등 총 29개 제품을 대상으로 안전성 검사를 진행한 결과 10개 제품이 국내 안전 기준에 부적합한 것으로 확인됐다고 밝혔다. 부적합 제품은 학용품 6개, 가방 2개, 완구 등 기타 제품 2개다.
검사는 유해 화학물질 함유 여부와 내구성(기계적·물리적 특성)을 중심으로 이뤄졌다. 그 결과 색연필과 필통, 리코더, 멜로디언 등 초저가 어린이 학용품 5종에서 프탈레이트계 가소제와 납, 카드뮴 등 유해 물질이 검출됐다.
필통 1종을 제외한 4개 제품 겉면 가죽과 투명 플라스틱 부분에서 프탈레이트계 가소제가 기준치(DEHP 등 7종 총합 0.1% 이하)를 초과했다. 리코더 케이스에서 기준치의 309.9배가 검출됐으며, 필통(235.4배), 색연필(181배), 멜로디언 케이스(147.5배) 순으로 높은 수치를 기록했다.
프탈레이트계 가소제는 내분비계 장애를 일으킬 수 있는 물질이다. 정자 수 감소, 불임, 조산 등 생식 기능에 영향을 미치며 접촉 시 눈, 피부 등에 자극을 일으킬 수 있다. DEHP(디에틸헥실프탈레이트)는 국제암연구소가 지정한 인체발암가능물질(2B등급)이다.
필통과 멜로디언의 지퍼·원단에서는 납이 기준치(일반 100㎎/㎏, 페인트·표면 코팅 90㎎/㎏, 이하) 대비 최대 17.4배 초과 검출됐다.
멜로디언 케이스에서는 카드뮴이 기준치(75㎎/㎏ 이하)의 9배를 초과했다. 겉감의 pH(용액의 수소이온농도를 지수로 나타낸 값) 수치도 기준치(4.0~7.5)를 벗어난 8.2로 확인됐다.
납은 안전 기준 이상으로 노출되면 생식 기능에 해를 끼칠 수 있고 암 위험도 증가할 수 있다. 카드뮴은 뼈에 이상을 일으키거나 간과 신장에 축적되는 발암성 물질로 호흡계, 신경계, 소화계 등에 문제를 발생시킬 수 있다. 섬유 제품 pH가 기준치를 벗어나 강산성 또는 강알칼리성을 띠는 경우 피부 자극이나 알레르기성 접촉 피부염 등을 유발할 가능성이 있다.
연필깎이는 어린이 손이 쉽게 닿는 부위에 칼날의 모서리가 노출돼 물리적 안전 기준을 충족하지 못했다.
어린이 책가방 2개 제품에서는 프탈레이트계 가소제, 납 등 유해 물질이 검출됐다. 가방 앞면 캐릭터 가죽 부위에서 프탈레이트계 가소제가 75.9배 초과 검출됐다. 지퍼와 가방끈 조리개에서 납과 카드뮴이 각각 최대 8.2배, 1.2배 초과 검출됐다.
어린이 완구와 기타 제품 중 키링 종 모형에서 납이 549배 초과 검출됐다. 스티커 원단과 접착면에서는 프탈레이트계 가소제와 카드뮴이 각각 최대 55.1배, 6.4배 초과 검출됐다.
이번 검사 결과를 바탕으로 시는 부적합 10개 제품을 취급하는 해당 온라인 플랫폼에 판매 중단을 요청했다.
안전성 검사 결과는 서울시 누리집 또는 서울시전자상거래센터 누리집에서 확인할 수 있다. 해외 온라인플랫폼 관련 소비자 피해나 불만이 있으면 서울시전자상거래센터 핫라인, 120다산콜센터 또는 전자상거래센터 누리집으로 문의하면 된다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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