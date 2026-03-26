이란, 트럼프 ‘15개 제안’ 거부…배상금·호르무즈 주권 보장 등 5가지 조건 제시
미국 종전안은 “비현실적인 과도한 요구” 비판
이란이 미국이 제시한 15개 종전안에 대해 ‘비현실적 요구’라는 이유로 거절한 했다. 대신 전쟁 배상금 지급과 호르무즈 해협 주권 회복을 요구하는 자체 휴전 제안을 발표했다.
AP통신은 25일(현지시간) 이란 국영 프레스TV와 인터뷰한 고위 당국자를 인용해 이란이 미국 측이 제시한 종전 조건에 대해 부정적인 반응을 보였다며 이같이 보도했다. 매체는 이란이 종전을 위해 동의할 수 있는 5가지 조건을 제시했다고 설명했다.
이란 측이 내건 조건은 ▲적대 세력에 의한 침략·암살의 완전 중단 ▲전쟁 재발 방지를 위한 견고한 메커니즘 수립 ▲전쟁 피해에 대한 명확한 배상 ▲중동 전역의 모든 전선 및 저항 조직에 대한 적대 행위 종결 ▲호르무즈 해협에 대한 이란의 합법적 주권 행사 보증 등이다.
보도에 따르면 이 당국자는 “미국 측 제안의 세부 내용을 파악하고 있다”면서도 “이란은 도널드 트럼프 미국 대통령이 전쟁 종결 시점을 독단적으로 결정하도록 허용하지 않을 것”이라고 경고했다. 그는 이어 “이란은 스스로 결정한 시점에, 우리가 내건 조건들이 충족될 때 전쟁을 끝낼 것”이라며 요구 사항이 관철될 때까지 방어 태세를 유지하며 적에게 강력한 타격을 가할 것이라고 덧붙였다.
이 당국자는 또 “미국이 여러 외교 채널을 통해 협상을 시도하고 있지만 그 제안들이 매우 과도하다”며 “이는 전장에서의 미국 측 실패라는 현실을 전혀 반영하지 못하고 있다”고 비판했다.
그는 지난해 봄과 겨울 두 차례에 걸친 협상을 ‘기만적 행위’라고 규정하기도 했다. 미국이 진정성 있는 대화 의지 없이 협상 직후 이란에 대한 군사 공격을 자행했다는 이유에서다. 이란은 우호적인 중재국을 통해 전달된 미국의 제안을 ‘긴장을 고조시키려는 책략’으로 판단하고 거부 의사를 분명히 밝혔다고 프레스TV는 전했다.
앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 정부에 전쟁을 중단하는 조건으로 제시한 ‘15개 안건’을 제시했다. 이스라엘 채널12방송이 공개한 15개 안건에는 이란의 핵 포기와 미사일 수량·사거리 제한, 호르무즈 해협 개방 등 11개 요구사항과 국제사회 제재 해제 등 3개의 보상안이 담겼다. 나머지 한 개는 내용이 공개되지 않아 그 배경을 두고 여러 추측이 무성하다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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