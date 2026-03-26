서울의 봄은 교향악과 실내악의 향연
제38회 예술의전당 교향악축제, 4월 1~23일 20개 악단 참여
제21회 서울스프링실내악축제, 4월 21일~5월 3일 13회 공연
국내 클래식계에서 봄의 전령은 음악축제다. 서울의 봄은 대한민국 대표 오케스트라 축제인 예술의전당 교향악축제와 실내악 축제인 서울스프링실내악축제와 함께 온다.
올해 38회째인 교향악축제는 4월 1~23일 예술의전당 콘서트홀에서 전국 19개 교향악단에 스위스 베르비에 페스티벌 체임버 오케스트라를 더한 20회 공연이 열린다. 이번 축제의 부제는 ‘커넥팅 더 노트’(Connecting The Notes). 음악과 음악, 오케스트라와 오케스트라, 세대와 세대, 그리고 지역과 세계를 하나의 흐름으로 잇겠다는 의미를 담았다.
매년 교향악축제에서 관심을 끄는 것은 지휘자와 협연자의 면면이다. 지휘자의 경우 거장부터 기대주까지 다양한 세대가 참여한다. 서울시향의 얍 판 츠베덴, 국립심포니오케스트라의 로베르토 아바도, 울산시향의 오스트리아 출신 지휘자 사샤 괴첼 등 해외파 스타 감독들의 존재감이 크다. 여성 지휘자들이 예년보다 많은 것도 흥미롭다. 2025 게오르그 솔티 지휘자상 수상자인 홀리 최가 경기필과 함께 국내 데뷔하는 것을 비롯해 대전시향의 여자경, 제주교향악단의 박승유가 상임지휘자로서 포디움에 오른다.
협연자로는 국제 콩쿠르에서 수상한 젊은 연주자들이 눈에 띈다. 지난해 쇼팽 피아노 콩쿠르 입상자인 빈센트 옹을 비롯해 카를 닐센 콩쿠르 우승자인 바이올리니스트 요한 달레네, 쇼팽 피아노 콩쿠르 우승자 라파우 블레하츠, 퀸 엘리자베스 국제 콩쿠르에서 우승한 첼리스트 최하영, 티보르 버르거 콩쿠르 우승 역대 최연소 우승자인 바이올리니스트 김서현, 지나 바카우어 국제 피아노 콩쿠르 우승자 선율 등이 협연자로 이름을 올렸다. 이와 함께 아시아인 최초로 독일 NDR 라디오 필하모닉 오케스트라 비올라 종신 수석이 된 김세준, 영국 왕립음악대학 교수인 바이올리니스트 에스더 유 등도 무대에 오른다.
올해는 스위스 베르비에 페스티벌의 상주 단체인 베르비에 페스티벌 체임버 오케스트라가 참여한다. 헝가리 출신으로 2007년부터 음악감독을 맡아온 가보르 터카치-너지의 지휘와 피아니스트 라파우 블레하츠의 협연으로 펼쳐진다.
축제 프로그램은 기본적으로 베토벤, 브람스, 차이콥스키, 드보르자크, 라흐마니노프 등 정통 교향곡 레퍼토리가 중심을 이룬다. 국립심포니 상주 작곡가 그레이스 앤 리의 위촉 신작이 세계 초연으로 연주될 예정이다.
한편 올해 21회째인 서울스프링실내악축제는 4월 21일~5월 3일 예술의전당 IBK기업은행챔버홀(8회), 세종문화회관 세종체임버홀콘서트홀(4회), 갤러리 아트스페이스3(1회)에서 13개의 프로그램을 선보인다. 축제의 주제는 ‘모차르트와 영재들’. 2026년은 모차르트(1756~1791)의 탄생 270주년이자 세계적인 모차르트 음악 행사인 잘츠부르크 ‘모차르트 주간’ 70주년이다. 이에 서울스프링실내악축제는 모차르트의 음악을 ‘천재성’과 ‘시작’이라는 키워드로 풀어낸다. 21년째 수장을 맡고 있는 강동석 예술감독도 12세의 나이로 동아음악콩쿠르에서 대상을 받은 영재였다.
올해 한불 수교 140주년에 맞춰 서울스프링실내악축제가 프랑스 레퍼토리들을 다수 포함한 것도 특징이다. 개막공연과 페막공연을 포함해 총 3회를 프랑스 관련 테마로 정했다. 4월 21일 개막공연은 음악사상 가장 위대한 영재였던 모차르트의 작품과 함께 ‘프랑스의 영재’였던 생상스와 드뷔시 등의 작품을 들어본다. 또 5월 3일 폐막공연은 ‘1886년’이라는 기적 같은 해로 시간 여행을 떠난다. 음악사에서 1886년은 프랑스 실내악의 위대한 걸작들이 동시다발적으로 나온 해이자 한국과 프랑스가 수교를 맺은 해이다.
이번에 예술감독을 포함해 총 82인의 아티스트가 출연한다. 예년에 비해 상당히 많다. 축제 원년부터 빠짐없이 참여하는 피아니스트 김영호, 비올리스트 김상진을 비롯해 국내 중견 연주자들과 함께 로망 귀요(클라리넷), 올리비에 두아즈(오보에), 에르베 줄렝(호른), 로랭 르퓌브레(바순) 등 세계적인 목관 연주자들도 이름을 올렸다. 그리고 국제 콩쿠르에서 수상한 국내 10대 연주자들도 ‘영재’로서 무대에 오른다.
서울스프링실내악축제의 오랜 전통인 프린지 페스티벌도 이어진다. 축제 개막 이전 4월 초부터 시작되어 축제 직전 주말까지 유동인구가 많은 시간대 서울시 곳곳을 찾아간다. 젊은 음악가들과 아마추어 시민 실내악단이 무대를 꾸민다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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