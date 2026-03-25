러 “한·미 훈련은 전쟁 준비…日 무기 우크라 유입 땐 보복”
북한 김여정 “끔찍한 결과” 담화 이어 러시아까지 가세
러시아가 최근 종료된 한·미 연례 연합 지휘소연습(CPX) ‘자유의 방패(FS·프리덤실드)’를 ‘전쟁 준비’라고 규정하며 한반도 정세 악화의 책임을 한·미 양국에 전가했다. 또 일본산 미사일이 우크라이나로 유입될 경우 실력 행사에 나서겠다며 동북아시아 전역으로 경고의 수위를 높였다.
러시아 국영 통신사인 RIA 노보스티는 25일(현지시간) 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인이 모스크바 외무부 청사에서 브리핑을 열고 “한반도의 긴장이 고조된 가운데 지난 9일부터 19일까지 한미 양국이 대규모 연합 군사훈련을 강행했다”며 이같이 밝혔다.
자하로바 대변인은 “이번 연습이 방어적 성격이라는 공식 발표가 있었으나 훈련 내용과 동원된 장비를 고려할 때 이는 명백한 전쟁 준비와 다름없다”고 주장했다. 올해 FS연습에는 예년과 비슷한 규모인 약 1만8000명의 병력이 참가했으며 한미의 최신 전차(K1A2)와 장갑차(스트라이커)가 결합된 도하 훈련을 진행했다. 또한, 5세대 스텔스 전투기(F-35A)를 포함한 양국 공군 자산이 대거 투입된 대규모 공중 기동 훈련을 전개하며 연합 정밀 타격 태세를 과시했다.
한미 연합훈련에 민감하게 반응해 온 북한 역시 훈련 기간 중 김여정 노동당 부부장 명의의 담화를 내고 “우리 국가의 주권과 안전 영역을 침범하는 적대 세력들의 군사적 시위는 자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다”며 위협 수위를 높였다.
이날 자하로바 대변인은 일본의 우크라이나 지원 움직임에 대해서도 날을 세웠다. 그는 “이러한 행위는 우크라이나 사태 해결을 지연시킬 뿐”이라며 “일본 지도부가 키이우 정권에 살상 무기와 군사 장비를 공급하려는 어떠한 시도라도 적대 행위로 간주해 강력한 보복 조치를 단행할 것”이라고 경고했다. 이어 “일본이 지난해 말 ‘방위장비 이전 3원칙’을 개정해 살상 무기 수출의 길을 연 만큼, 일본산 무기의 최종 목적지를 면밀히 주시하고 있다”고 강조했다.
이는 교도통신은 지난달 11일 복수의 나토(NATO) 관계자를 인용해 미국 무기를 구매해 우크라이나를 지원하는 ‘우크라이나 우선 요구 목록(PURL)’ 방식에 일본 정부도 참여를 검토 중이라고 보도한 것을 직접 겨냥한 것으로 보인다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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