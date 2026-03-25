“의료소송도 국민참여재판으로…배심원 숙의로 불공정 불식”
의료감정 공정성 논란 대안
현재 형사재판에서만 제한적으로 이뤄지는 국민참여재판의 대상 사건에 의료소송을 포함하자는 주장이 나왔다. 의료소송 재판 과정에서 불거질 수 있는 공정성에 대한 의구심을 배심원 숙의를 통해 해결하자는 취지다.
한국의료변호사협회는 25일 서울 서초구 서울지방변호사회에서 ‘의료소송 등에서 직업법관 재판의 문제점과 국민참여재판 확대 필요성’을 주제로 토론회를 열었다. 이날 발제자로 나선 문재식 변호사(최앤리법률사무소)는 “환자와 의료계 모두 불신의 목소리가 높은 의료소송 사건에서 국민참여형 재판 제도의 도입을 적극적으로 고려할 필요가 있다”고 주장했다.
국민참여재판은 형사재판에 배심원으로 선정된 국민이 피고인의 유무죄를 판단하고 적정 형벌을 논의하는 제도를 말한다. 다만 현행 국민참여재판에서 배심원의 평결은 권고적 효력만 가질 뿐 재판장에게 판결을 강제할 순 없다.
박호균 한국의료변호사협회 회장은 “진정한 의미의 국민참여형 재판은 배심원의 평결에 기속력을 부여하는 것”이라면서 “의료소송에선 배심원 9명 중 5명만 찬성해도 민사소송에서 요구되는 ‘고도의 개연성’을 갖췄다고 볼 수 있다”고 말했다.
이 같은 국민참여재판을 의료소송에 적용하자는 주장은 의료 재판을 둘러싼 의구심에서 비롯된 측면이 크다. 법조계에서 의료소송은 대표적인 ‘증거편재형’ 소송으로 불린다. 의료 행위의 과실 여부를 규명하기 위한 증거가 양측에 고루 주어진 것이 아니라 병원과 의료진 수중에 놓여있다는 것이다. 의료행위에 내포된 전문성도 의료사고 피해자 측이 증거를 수집하고 의료 과실을 입증하는 데 큰 장벽이 되기도 한다.
특히 재판 과정에서 이뤄지는 의료감정에 대한 불신도 높은 상황이다. 의료감정은 또 다른 전문의가 의학적 지식을 토대로 의료 행위의 적절성과 주의의무 위반, 인과관계 등에 의견을 제시하는 과정을 말한다. 대부분 의료소송은 판사 단독재판부로 진행되는데, 의료 전문지식이 부족한 판사 한명이 다른 전문의의 의료감정에 과도하게 의존하는 경향이 나타난다는 지적이 나온다. 의료감정의 공정성에 대한 의구심도 적지 않다.
문 변호사는 “의료감정을 진행하면 감정 결과대로 판결이 나는 경우가 허다한데 이에 대한 적절한 견제나 감시 장치가 없다”고 지적했다. 이날 토론자로 나선 박천우 변호사(법무법인 LKB평산)는 “좁은 한국 사회에서 한 다리 건너면 다 아는 사람들이 의료감정을 맡는다”며 “의료소송은 당사자에겐 지옥이다. 제일 먼저 마주하는 난관이 공정하게 의료감정을 진행할 의사를 찾는 일”이라고 말했다.
신현호 변호사(법률사무소 해울)는 서면으로 제출한 토론문에서 “사망, 중증 뇌손상 등 필수적으로 국민참여재판에 회부되어야 한 사건을 법정화해서 직업법관의 사건 선별, 의료기관의 거부 등을 방지해야 한다”고 제안했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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