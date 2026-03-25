‘대구시장 컷오프’ 주호영, 가처분 신청… 무소속 출마 가능성도
주호영 국회부의장이 국민의힘 공천관리위원회의 대구시장 컷오프(공천 배제) 결정에 효력 정지 가처분 신청을 하기로 했다. 가처분 결과에 따라 무소속으로 대구시장에 나설 가능성도 열어뒀다. 연이은 국민의힘 내 공천 갈등이 사법의 영역으로 번지는 분위기다.
주 부의장은 25일 국민일보와의 통화에서 “늦어도 내일 오전까지 가처분 신청을 낼 것”이라며 “가처분 결과를 보고 대구 시민의 여론을 들은 뒤 무소속 여부를 결정하겠다”고 밝혔다.
주 부의장은 지난 23일 공관위의 대구시장 컷오프 결정 후 이틀간 숙고의 시간을 가지며 당 안팎의 다양한 의견을 들었다고 한다. 공천 관련 가처분 인용이 쉽지 않기에 주 부의장은 끝까지 고민했지만 공관위의 문제점을 알려야 한다는 취지로 가처분 신청을 결정한 것으로 보인다. 한 보수 인사는 주 부의장에게 “지방선거 후 장동혁 체제가 무너질 것이고 주 부의장이 보수 재건의 중심이 되셔야 한다”고 제언한 것으로 전해졌다. 일각에선 당 지도부와 공관위의 결정에 반발하며 “선거에 패배하더라도 무소속으로 나가야 한다”는 의견이 있었다고 한다.
국민의힘 공천 갈등은 법적 다툼으로 확산하는 분위기다. 현역 광역단체장 중 처음으로 컷오프된 김영환 충북지사도 법원에 가처분 신청을 낸 상태다. 주 부의장과 함께 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장은 이날 이정현 공관위원장에게 항의성 면담을 요청하는 등 공천 갈등은 가라앉지 않고 있다.
당 안팎에선 보수 텃밭인 대구를 더불어민주당에 내줄 수 있다는 위기감도 커지고 있다. 지지율이 높은 주 부의장과 이 전 위원장을 컷오프 하면서 민주당 후보로 유력한 김부겸 전 국무총리에게 패할 수 있다는 것이다. 이날 리얼미터가 영남일보 의뢰로 지난 22일부터 이틀간 진행해 발표한 여론조사에서도 김 전 총리는 8명의 국민의힘 주자들과의 양자 대결에서 모두 우위를 보였다. 그나마 주 부의장과 이 전 위원장이 김 전 총리와의 격차가 상대적으로 좁게 나타났다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).
수도권의 한 중진 의원은 통화에서 “대구 여론조사에서 1, 2등으로 나타나는 후보를 왜 자르나. 공천에 원칙과 일관성이 없다”라며 “당 지도부나 공관위는 이기기 위한 전략을 가졌는지 궁금하다”고 비판했다.
공천 기준이 모호하다는 비판에 관해 이 위원장은 소셜미디어에 글을 올려 “갈팡질팡 흔들린 것이 아니라 일부러 흔든 것”이라고 반박했다. 이어 “누군가를 떨어뜨리기 위한 공천이 아니라 이길 사람을 세우기 위한 공천”이라고 맞섰다.
이런 가운데 한동훈 전 대표는 이날 채널A 라디오 방송에 출연해 주 부의장과 연대 가능성을 두고 “상식적인 다수의 연대가 결국 보수 재건을 이룰 것이라고 확신한다”고 밝혔다. 다만 주 부의장은 “(한 전 대표와) 연대에 관해 생각해보지 않았다”고 선을 그었다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
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