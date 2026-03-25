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‘대구시장 컷오프’ 주호영, 가처분 신청… 무소속 출마 가능성도

입력:2026-03-25 21:16
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22일 오전 국민의힘 대구시당에서 열린 장동혁 대표와 지역 국회의원의 비공개 연석회의에서 주호영 의원이 장 대표와 악수를 하고 있다. 연합뉴스

주호영 국회부의장이 국민의힘 공천관리위원회의 대구시장 컷오프(공천 배제) 결정에 효력 정지 가처분 신청을 하기로 했다. 가처분 결과에 따라 무소속으로 대구시장에 나설 가능성도 열어뒀다. 연이은 국민의힘 내 공천 갈등이 사법의 영역으로 번지는 분위기다.

주 부의장은 25일 국민일보와의 통화에서 “늦어도 내일 오전까지 가처분 신청을 낼 것”이라며 “가처분 결과를 보고 대구 시민의 여론을 들은 뒤 무소속 여부를 결정하겠다”고 밝혔다.

주 부의장은 지난 23일 공관위의 대구시장 컷오프 결정 후 이틀간 숙고의 시간을 가지며 당 안팎의 다양한 의견을 들었다고 한다. 공천 관련 가처분 인용이 쉽지 않기에 주 부의장은 끝까지 고민했지만 공관위의 문제점을 알려야 한다는 취지로 가처분 신청을 결정한 것으로 보인다. 한 보수 인사는 주 부의장에게 “지방선거 후 장동혁 체제가 무너질 것이고 주 부의장이 보수 재건의 중심이 되셔야 한다”고 제언한 것으로 전해졌다. 일각에선 당 지도부와 공관위의 결정에 반발하며 “선거에 패배하더라도 무소속으로 나가야 한다”는 의견이 있었다고 한다.

국민의힘 공천 갈등은 법적 다툼으로 확산하는 분위기다. 현역 광역단체장 중 처음으로 컷오프된 김영환 충북지사도 법원에 가처분 신청을 낸 상태다. 주 부의장과 함께 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장은 이날 이정현 공관위원장에게 항의성 면담을 요청하는 등 공천 갈등은 가라앉지 않고 있다.

당 안팎에선 보수 텃밭인 대구를 더불어민주당에 내줄 수 있다는 위기감도 커지고 있다. 지지율이 높은 주 부의장과 이 전 위원장을 컷오프 하면서 민주당 후보로 유력한 김부겸 전 국무총리에게 패할 수 있다는 것이다. 이날 리얼미터가 영남일보 의뢰로 지난 22일부터 이틀간 진행해 발표한 여론조사에서도 김 전 총리는 8명의 국민의힘 주자들과의 양자 대결에서 모두 우위를 보였다. 그나마 주 부의장과 이 전 위원장이 김 전 총리와의 격차가 상대적으로 좁게 나타났다(자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).

수도권의 한 중진 의원은 통화에서 “대구 여론조사에서 1, 2등으로 나타나는 후보를 왜 자르나. 공천에 원칙과 일관성이 없다”라며 “당 지도부나 공관위는 이기기 위한 전략을 가졌는지 궁금하다”고 비판했다.

공천 기준이 모호하다는 비판에 관해 이 위원장은 소셜미디어에 글을 올려 “갈팡질팡 흔들린 것이 아니라 일부러 흔든 것”이라고 반박했다. 이어 “누군가를 떨어뜨리기 위한 공천이 아니라 이길 사람을 세우기 위한 공천”이라고 맞섰다.

이런 가운데 한동훈 전 대표는 이날 채널A 라디오 방송에 출연해 주 부의장과 연대 가능성을 두고 “상식적인 다수의 연대가 결국 보수 재건을 이룰 것이라고 확신한다”고 밝혔다. 다만 주 부의장은 “(한 전 대표와) 연대에 관해 생각해보지 않았다”고 선을 그었다.

박준상 기자 junwith@kmib.co.kr

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