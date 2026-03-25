‘반부패 숙청 주도’ 왕치산 전 中부주석 최측근 또 낙마
시진핑 중국 국가주석 집권 전반기 반부패 숙청을 주도했던 왕치산 전 부주석의 최측근 인사가 또 낙마했다. 중국의 구조적 부패가 얼마나 심각한지 보여준다는 분석과 함께 내부 권력투쟁의 일환이라는 주장도 나온다.
25일 홍콩 명보 등에 따르면 중국공산당 중앙기율검사위원회와 국가감찰위원회는 전날 금융규제기구인 국가금융감독관리총국의 저우량 부국장을 중대한 기율 및 법률 위반 혐의로 조사 중이라고 밝혔다. 구체적인 혐의는 공개되지 않았다. 홍콩 성도일보에 따르면 저우량은 올해 16번째로 낙마한 중관 간부(당중앙이 직접 관리하는 고위관리)다.
1971년생인 저우량은 광둥성발전연구센터에서 일하다 광둥성 부성장으로 부임한 왕치산과 인연을 맺고 1997년부터 비서를 지냈다. 왕치산이 국무원 경제구조개혁판공실 주임, 하이난성 당서기, 베이징 시장, 국무원 부총리로 옮길 때도 곁을 지켰다.
시진핑 국가주석이 집권한 2012년 말 왕치산이 중앙기율검사위 서기로 취임하자 저우량은 차관급인 기율위의 부서기와 조직부장에 올랐다. 왕치산이 국가부주석으로 취임한 뒤인 2017년 11월에는 은행보험감독위 부주석이 됐다. 저우량은 왕치산과 가장 오래 일한 측근 중의 측근으로 꼽힌다.
저우량은 왕치산의 최측근 중 다섯 번째로 숙청된 인물이다. 왕치산이 중국건설은행 총재로 재임할 때 비서를 지낸 톈후이위 전 초상은행장은 5억 위안(1080억원)의 뇌물수수 및 불법 이득 취득 혐의로 2024년 2월 사형 집행유예 판결을 받았다. 톈후이위는 직위를 이용해 대출 및 대형 프로젝트 승인에서 특혜를 주고 뇌물을 받아 챙긴 것으로 밝혀졌다.
왕치산이 총재로 있을 때 중국건설은행 최고재무책임자(CFO)였던 판이페이 전 중국인민은행 부총재도 3억8600만 위안(839억원)의 뇌물을 받은 혐의로 같은 해 10월 사형 집행유예 판결을 받았다.
왕치산을 20년간 보좌한 둥훙 중앙기율위 중앙순시조 부조장도 4억6300만 위안(1006억원)의 뇌물을 받은 혐의로 2022년 1월 사형 집행유예 판결을 받았다. 왕치산의 ‘수석비서’ ‘수석관리인’으로 불린 둥훙은 중앙기율검사위에서 핵심 보직을 맡아 주요 기율검사에 참여했었다.
왕치산과 절치한 관계였던 부동산 재벌 런즈창 전 화위안 그룹 회장은 2020년 뇌물수수와 횡령 등의 혐의로 징역 18년형을 선고받았다. 런즈창은 혁명 원로인 런취안성 전 상업부(상무부) 부부장의 아들로 왕치산과 10대 시절부터 친분을 쌓은 사이다. 그는 당시 시진핑 주석을 공개적으로 저격하는 등 당 지도부와 각을 세웠기 때문에 정치적 보복에 의한 낙마라는 의혹이 제기됐다.
부패와의 전쟁을 주도했던 왕치산의 최측근 인사들이 잇달아 부정부패 혐의로 낙마한 것은 중국의 구조적 부패가 얼마나 뿌리 깊은지 보여준다는 분석이 나온다. 일부 반중 매체에선 반부패 숙청을 주도하면서 고위지도자들의 비리도 꿰뚫고 있는 왕치산 세력을 뿌리뽑기 위한 권력투쟁의 일환이라는 주장도 내놓고 있다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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