“유품까지 타버렸다”… ‘경북 산불’ 1주기 희생자 추모식

주민대책위, 추모식 진행

국민일보 보도로 밝혀진 ‘추가 사망자’ 17명도 포함

25일 경북 안동에서 진행된 경북 산불 희생자 1주기 추모식 현장에서 시민들이 희생자를 기리며 묵념하고 있다. 안동=김지훈 기자

“은퇴하고 30년 만에 고향에 내려왔는데, 집이고 뭐고 전부 타버렸어요.”



3월 25일 오전 경북 안동 문화의 거리. 조그마한 무대 좌우로 근조화환 5개가 들어섰다. 화환 사이에는 텐트로 만든 임시 분향소가 설치됐다. 지난해 3월 경북 일대를 휩쓴 초대형 산불 희생자를 기리기 위한 1주기 추모식이었다.



이날 안동 산불피해 주민대표단과 경북 산불피해 주민대책위원회는 오전 10시부터 이곳에서 지난해 산불로 목숨을 잃은 희생자를 위한 합동 추모식을 진행했다. 이날 양대 대책위는 기존 공식 사망자 27명 외에 추가 사망자 17명을 추모 명단에 추가로 올렸다. 17명의 추가 사망자 명단은 국민일보 보도(3월 16일자 1·6면 참조)로 새롭게 파악된 희생자들이다.



25일 경북 안동에서 진행된 경북 산불 희생자 1주기 추모식 현장에 근조화환이 놓여 있다. 안동=김지훈 기자

오후 2시가 되자 분향소 앞에 세워진 회색 의자에 추모객들이 가득 들어찼다. 대부분 나이가 지긋한 노인들이 자리를 채웠다. 일부 추모객들은 현장에서 근무하다가 시간을 내어 온 듯, 회색 작업복을 입고 있었다. 초등학생 아이의 손을 잡고 온 부부도 있었다. 장준범 안동 산불피해 주민대표단 위원장은 “농업에 종사하는 분들은 막 농사 철이 시작된 지금, 하루 중 가장 바쁜 시간에 일부러 시내까지 오신 것”이라고 설명했다.



이미 설치된 100여개 의자에 앉지 못한 추모객들은 거리에 선 채로 추모식을 지켜봤다. 130여명이 추모의 의미가 담긴 노란색 풍선을 들고 희생자들의 묵념을 빌며 추모식이 진행됐다.



이날 추모식에서는 살아남은 생존자들의 호소도 이어졌다. 이들이 가장 희망하는 것은 다름 아닌 일상으로의 복귀다. 지난해 산불 이후 집이 불에 탄 피해자들을 위한 3000만원 안팎의 지원이 이뤄졌지만, 집을 재건하기에는 턱없이 모자란다는 게 공통적인 증언이다. 장 위원장과 함께 일하는 임경수 사무국장은 “최소한 70% 정도는 삶의 터전이 복구돼야 일상으로 복귀할 터전이 마련되지 않겠나”라고 말했다.



25일 경북 안동에서 진행된 경북 산불 희생자 1주기 추모식 현장에서 시민들이 노란색 풍선을 들고 희생자를 추모하고 있다. 안동=김지훈 기자

임시주택에 살고 있는 이들도 마음이 편하지 않기는 마찬가지다. 장 위원장에 따르면 안동시가 제공한 조립식 컨테이너 임시주택의 무상 사용 기한은 2년이다. 이미 피해 시점으로부터 1년이 지났으니, 남은 기한은 1년 남짓이다.



그러나 당장 새집을 구할 방도가 없는 이재민들은 막막한 심정이다. 장 위원장은 “이마저도 올해 여름이면 공매에 넘어갈 확률이 크다”고 했다. 예상되는 공매 금액은 2800만원 정도지만, 고령의 주민들이 이 가격에 컨테이너 주택을 인수하기는 어려울 것으로 보고 있다.



이날 추모제에 참석한 김영노(66)씨도 여전히 임대주택에서 살고 있다. 김씨는 “포항에서 일하다 정년퇴직한 뒤 고향에 돌아오기 위해 집을 지었는데, 완공되자마자 산불에 전부 타버렸다”고 말했다. 그는 주택 전소 복구를 위한 보상금 1억여원을 받았지만, 이 금액으로 집을 다시 짓기는 턱없이 부족하다고 지적했다. 김씨는 “결국 은행에서 1억원 이상 대출을 받아 집을 다시 짓고, 새 일자리를 알아보는 중”이라고 했다.



이날 추모식에는 피해자 단체 추천으로 국무총리실 산하 산불 피해 재건위원회 위원으로 위촉된 허승규 전 녹색당 부대표도 참석했다. 허 위원이 “지역 주민들의 일상이 회복될 수 있도록 역할을 다하겠다”고 발언하자 피해 주민들이 그를 둘러싸고 산불 특별법(경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법) 신청 절차를 묻기도 했다. 허 위원은 가방에서 두툼한 특별법 해설서를 꺼내 들고 주민들의 질문에 답했다.



장 위원장은 “참혹한 현장에서 안타깝게 유명을 달리한 희생자의 명복을 빈다”며 “이번 산불로 집과 나무를 넘어, 대를 이어 살아온 가옥과 아이들의 성장 기록, 부모님의 유품까지 모두 타버렸다. 다시는 이런 비극이 일어나지 않도록, 주민들의 일상이 회복되는 날까지 버팀목이 되어보겠다”고 말했다.



이슈탐사팀=김지훈 기자 germany@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “은퇴하고 30년 만에 고향에 내려왔는데, 집이고 뭐고 전부 타버렸어요.”3월 25일 오전 경북 안동 문화의 거리. 조그마한 무대 좌우로 근조화환 5개가 들어섰다. 화환 사이에는 텐트로 만든 임시 분향소가 설치됐다. 지난해 3월 경북 일대를 휩쓴 초대형 산불 희생자를 기리기 위한 1주기 추모식이었다.이날 안동 산불피해 주민대표단과 경북 산불피해 주민대책위원회는 오전 10시부터 이곳에서 지난해 산불로 목숨을 잃은 희생자를 위한 합동 추모식을 진행했다. 이날 양대 대책위는 기존 공식 사망자 27명 외에 추가 사망자 17명을 추모 명단에 추가로 올렸다. 17명의 추가 사망자 명단은 국민일보 보도로 새롭게 파악된 희생자들이다.오후 2시가 되자 분향소 앞에 세워진 회색 의자에 추모객들이 가득 들어찼다. 대부분 나이가 지긋한 노인들이 자리를 채웠다. 일부 추모객들은 현장에서 근무하다가 시간을 내어 온 듯, 회색 작업복을 입고 있었다. 초등학생 아이의 손을 잡고 온 부부도 있었다. 장준범 안동 산불피해 주민대표단 위원장은 “농업에 종사하는 분들은 막 농사 철이 시작된 지금, 하루 중 가장 바쁜 시간에 일부러 시내까지 오신 것”이라고 설명했다.이미 설치된 100여개 의자에 앉지 못한 추모객들은 거리에 선 채로 추모식을 지켜봤다. 130여명이 추모의 의미가 담긴 노란색 풍선을 들고 희생자들의 묵념을 빌며 추모식이 진행됐다.이날 추모식에서는 살아남은 생존자들의 호소도 이어졌다. 이들이 가장 희망하는 것은 다름 아닌 일상으로의 복귀다. 지난해 산불 이후 집이 불에 탄 피해자들을 위한 3000만원 안팎의 지원이 이뤄졌지만, 집을 재건하기에는 턱없이 모자란다는 게 공통적인 증언이다. 장 위원장과 함께 일하는 임경수 사무국장은 “최소한 70% 정도는 삶의 터전이 복구돼야 일상으로 복귀할 터전이 마련되지 않겠나”라고 말했다.임시주택에 살고 있는 이들도 마음이 편하지 않기는 마찬가지다. 장 위원장에 따르면 안동시가 제공한 조립식 컨테이너 임시주택의 무상 사용 기한은 2년이다. 이미 피해 시점으로부터 1년이 지났으니, 남은 기한은 1년 남짓이다.그러나 당장 새집을 구할 방도가 없는 이재민들은 막막한 심정이다. 장 위원장은 “이마저도 올해 여름이면 공매에 넘어갈 확률이 크다”고 했다. 예상되는 공매 금액은 2800만원 정도지만, 고령의 주민들이 이 가격에 컨테이너 주택을 인수하기는 어려울 것으로 보고 있다.이날 추모제에 참석한 김영노(66)씨도 여전히 임대주택에서 살고 있다. 김씨는 “포항에서 일하다 정년퇴직한 뒤 고향에 돌아오기 위해 집을 지었는데, 완공되자마자 산불에 전부 타버렸다”고 말했다. 그는 주택 전소 복구를 위한 보상금 1억여원을 받았지만, 이 금액으로 집을 다시 짓기는 턱없이 부족하다고 지적했다. 김씨는 “결국 은행에서 1억원 이상 대출을 받아 집을 다시 짓고, 새 일자리를 알아보는 중”이라고 했다.이날 추모식에는 피해자 단체 추천으로 국무총리실 산하 산불 피해 재건위원회 위원으로 위촉된 허승규 전 녹색당 부대표도 참석했다. 허 위원이 “지역 주민들의 일상이 회복될 수 있도록 역할을 다하겠다”고 발언하자 피해 주민들이 그를 둘러싸고 산불 특별법(경북·경남·울산 초대형산불 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법) 신청 절차를 묻기도 했다. 허 위원은 가방에서 두툼한 특별법 해설서를 꺼내 들고 주민들의 질문에 답했다.장 위원장은 “참혹한 현장에서 안타깝게 유명을 달리한 희생자의 명복을 빈다”며 “이번 산불로 집과 나무를 넘어, 대를 이어 살아온 가옥과 아이들의 성장 기록, 부모님의 유품까지 모두 타버렸다. 다시는 이런 비극이 일어나지 않도록, 주민들의 일상이 회복되는 날까지 버팀목이 되어보겠다”고 말했다.이슈탐사팀=김지훈 기자 germany@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지