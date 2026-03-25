고흥군, 군민과 함께 우주항공산업진흥원 유치 총력전
공영민 고흥군수 “우주산업 미래 이끌 최적 거점”
결의대회서 특별법 제정·진흥원 유치 당위성 강조
고흥군, 산학연과 함께 우주항공산업 총력전
전남 고흥군이 ‘우주항공산업진흥원’ 유치를 위해 군민과 함께 총력전에 나섰다.
고흥군은 25일 고흥문화회관에서 ‘우주항공복합도시 조성 결의대회 및 포럼을 개최했다. 행사에는 공영민 고흥군수, 강위원 전남도 경제부지사, 한화에어로스페이스, 광주과학기술원, 한국건설생활환경시험연구원 등 국내 우주항공 분야 산·학·연 관계자들이 참석해 유치 의지를 다졌다.
결의대회에선 ‘우주항공복합도시 지원 및 건설에 관한 특별법 제정’과 ‘우주항공산업진흥원’ 유치의 당위성이 선포됐다.
고흥군은 대한민국 유일의 우주 발사장인 나로우주센터가 위치해 있다는 점, 실질적인 기업 지원과 기술 검증이 가능한 국내 유일의 ‘현장성’을 확보하고 있다는 점을 유치의 강점으로 내세웠다.
또한 우주산업 거점 구축을 통해 지역 불균형 해소와 지방 소멸 위기 극복 등 정부의 ‘국가 균형 발전’ 정책 실현에 적합한 모델임을 강조했다. 교통 기반 확충을 위한 고흥~봉래 간 국도 15호선 4차선 확장 사업 추진도 언급됐다.
이어진 포럼에선 우주항공복합도시 조성 방향과 우주항공산업진흥원 유치 등 고흥 우주발사체 특화지구의 발전 전략을 주제로 발표와 토론이 이어졌다.
공영민 군수는 “고흥은 대한민국 우주개발의 역사와 함께해 온 현장이자, 앞으로 대한민국 우주산업의 미래를 이끌 최적의 거점”이라며 “우주항공산업진흥원 유치를 위한 사무공간까지 이미 확보해 입지 확정 시 즉각 진흥원이 문을 열 수 있도록 채비를 마쳤다”고 말했다.
고흥=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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