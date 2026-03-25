서울시장 출마 전현희 “취약계층에 생필품 무료배송”
전현희 더불어민주당 서울시장 경선후보가 취약계층에게 생필품을 무료 배송해주는 ‘그냥 갖다드림 센터’ 설치를 공약했다.
전 후보는 25일 국회에서 기자회견을 열고 장보기 약자 지원을 위한 복지 공약을 발표했다.
센터는 서울시 25개 자치구에 설치돼 ‘위기가구 직접 발굴 및 방문 지원’ ‘신선식품 포함 생필품 무료 배송 서비스 제공’ ‘정기 방문·안부 확인 등 돌봄 서비스 연계’ ‘푸드뱅크·자활사업 연계를 통한 일자리 창출’ 역할을 수행한다.
전 후보는 “고령층과 장애인 등 이동이 어려운 시민들에게는 장보기 자체가 큰 장벽”이라며 “온라인 배송과 배달서비스 역시 디지털 접근성, 배달비 부담 등으로 취약계층에게는 현실적인 대안이 되지 못하고 있다”고 지적했다.
이어 “가난을 증명해야 하는 복지가 아닌, 서울이 먼저 찾아가는 복지로 바꾸겠다”며 “서울 어디에 살든, 누구도 밥을 포기하지 않는 도시, 문 앞에서 시작되는 복지 도시 서울을 만들겠다”고 말했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
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