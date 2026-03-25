서울시장 출마 전현희 “취약계층에 생필품 무료배송”

전현희 더불어민주당 서울시장 경선후보가 25일 국회에서 기자회견을 하고 있다. 전 후보 측 제공

“온라인 배송과 배달서비스 역시 디지털 접근성, 배달비 부담 등으로 취약계층에게는 현실적인 대안이 되지 못하고 있다”고 지적했다.