“삼전 주식 판 1.2조 얻다 써?” 삼성생명의 ‘맹탕’ 밸류 업 공시

연합뉴스

험사의 자본 건전성을 나타내는 지표인 지급여력(K-ICS) 비율을 180% 이상으로 유지하겠다고 했으나 지난해 말(잠정치 기준 198%) 이를 이미 넘겼다. 시니어 헬스 케어 사업을 육성하고 해외 운용사 투자를 확대하겠다는 청사진도 내놨지만 실적이나 자기자본이익률(ROE) 개선으로 어떻게 연결될지는 수치로 제시하지 않았다.