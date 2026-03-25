정책 대신 네거티브…민주당 파주시장 경선 과열 우려

민주당 경기도당 ‘네거티브 단속’ 경선 혼탁

손배찬·이용욱·조성환 더불어민주당 파주시장 예비후보 페이스북 캡처

김경일 파주시장 페이스북 캡처

며 “당시 대선 경선에서 이재명 후보 지지 활동을 했다.

”고 반박했다.