정책 대신 네거티브…민주당 파주시장 경선 과열 우려
민주당 경기도당 ‘네거티브 단속’ 경선 혼탁
더불어민주당 경기도당이 경선 과정의 네거티브 공세에 대해 무관용 대응을 천명했지만 경기 파주시장 경선에서 비방과 허위 논란이 이어지며 혼탁 양상이 심화되고 있다.
더불어민주당 경기도당 선거관리위원회는 최근 도내 경선에서 후보 간 네거티브가 과열되고 있다며 강력 단속 방침을 밝히고, 허위사실 유포와 비방 행위에 대해 ‘무관용 원칙’을 적용하겠다고 경고했다.
김준혁 민주당 경기선관위원장은 “근거 없는 비방은 민주주의를 훼손하고 당의 신뢰를 떨어뜨린다”며 엄정 대응 의지를 강조했다.
그러나 파주시장 민주당 경선에서는 이러한 기조와 달리 경쟁 후보 간 공세가 격화되는 모습이다.
민주당 공천관리위원회가 최근 김경일 시장과 손배찬 전 시의회 의장, 이용욱·조성환 경기도의원 등 4명을 후보로 확정한 이후, 여론조사에서 앞선 김 시장을 향한 집중 공격이 이어지고 있다.
특히 일부 후보들은 제보성 게시글을 인용한 검증되지 않은 언론 보도를 근거로 김 시장을 비판했으나, 해당 보도는 사실관계가 확인되지 않아 언론사가 사과 후 삭제됐다. 그럼에도 관련 발언과 문제 제기는 이어지며 논란이 확산됐다.
이와 함께 세 후보가 동시에 SNS에 ‘하위 20%가 아닌 상위 20%에 속한 파주시장이 되겠다’는 글을 게시하면서 김 시장이 당내 평가 하위 20%에 포함된 것처럼 해석될 여지를 남겼고, 25일에는 과거 대선에서 이낙연 후보를 지지했다는 주장도 제기했다.
이에 대해 김 시장은 SNS를 통해 “이낙연 후보를 지지한 적이 없다. 사실과 다르다”며 “당시 대선 경선에서 이재명 후보 지지 활동을 했다. 이재명 후보 캠프에서 ‘공정금융특보단 부단장’ 등 여러 직책을 맡기도 했다”고 반박했다.
이 같은 네거티브가 계속되자 지역 정치권에서는 경선 과열이 당내 분열과 본선 경쟁력 약화로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.
민주당 경기도당은 출마자 간 과도한 비방과 허위사실 유포를 당헌·당규 위반으로 규정하고 있다. 도당 관계자는 “위반 행위에 대해서는 경고를 넘어 윤리위원회 징계까지 가능하다”고 밝힌 바 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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