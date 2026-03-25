케이웨더, 63억 규모 비보파워 유증 납입 완료
기후테크·AI·블록체인 등 사업확대 및 글로벌 시장 진출 본격화
날씨 빅데이터플랫폼 기업 케이웨더(대표 김동식)는 미국 나스닥 상장사 비보파워(VivoPower PLC)로부터 63억원 규모의 제3자배정 유상증자 주금 납입이 완료됐다고 25일 밝혔다.
유상증자는 지난 2월 4일 이사회 결의를 마쳤으며, 새로 발행되는 주식은 보통주 198만7922주다. 상장 예정일은 오는 4월 8일이다. 이를 통해 비보파워는 케이웨더 지분 약 17%를 확보하며 2대 주주에 오르게 된다.
케이웨더는 이번 유상증자 형태의 외자 유치를 통해 글로벌 시장 진출을 본격화하고 기존 기후테크, AI 사업의 확대 및 에너지, 블록체인 등 신규사업 추진에 박차를 가할 계획이다. 비보파워와의 파트너십 강화를 통해서도 기후 AI 인프라 및 데이터센터 구축, 디지털자산 날씨금융플랫폼 등 다각적 협력을 강화한다.
김동식 케이웨더 대표이사는 “이번 투자로 기존 및 신규 사업들의 확대 추진이 본격화된 만큼 비보파워와 함께 해외 시장 진출을 통해 다양한 혁신 사례를 만들어 나가겠다”고 말했다.
디지털뉴스센터 이세연 lovok@kmib.co.kr
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