‘무명 포수’ 허인서·이주헌 폭발…안방 판도 흔들까
올 시즌 KBO리그 시범경기에서는 젊은 포수들이 잠재력을 폭발시키며 깜짝 스타로 떠올랐다. 입단 이후 수년간 두각을 나타내지 못했던 두 무명 포수가 나란히 맹타를 휘두르며 안방 세대교체에 대한 기대감을 키웠다. 이들이 정규시즌에서도 상승세를 이어갈 수 있을지가 28일 개막하는 2026시즌 프로야구의 주요 관전 포인트로 떠올랐다.
허인서는 한화 이글스의 기대를 한몸에 받고 있다. 그는 지난 15일 SSG 랜더스전에서 멀티 홈런을 터뜨리며 강렬한 첫인상을 남겼고 시범경기에서만 홈런 5개를 쏘아 올리며 고명준(SSG)에 이어 부문 2위에 올랐다. 타율 역시 0.313(32타수 10안타)로 정교함을 입증했다.
2022년 프로에 데뷔한 허인서는 지난해까지 1군에서 이렇다 할 존재감을 보여주지 못했다. 4년간 1군 출장 기록은 28경기에 그쳤고, 통산 타율 0.170(47타수 8안타)에 홈런은 없었다. 그러나 이번 시범경기를 통해 2022 신인드래프트 2라운드 전체 11순위 지명의 이유를 증명했다.
한화로서도 반가운 등장이다. 지난 시즌 주전 포수 최재훈의 뒤를 받치던 이재원이 올해부터 플레잉코치를 맡게 되면서 최재훈과 마스크를 나눠 쓸 젊은 피가 필요한 상황이다. 여기에 올해 37세가 된 최재훈이 시즌을 마치고 자유계약선수(FA) 자격을 다시 취득할 예정인 만큼, 허인서가 시범경기에서의 모습을 유지한다면 자연스럽게 안방 구도에 변화를 줄 수 있다.
디펜딩 챔피언 LG 트윈스도 주전 포수 박동원의 부담을 덜어줄 차세대 자원의 등장에 기대를 걸고 있다. 이주헌은 시범경기 전 경기에 출전해 타율 0.382(34타수 13안타)로 전체 3위에 이름을 올렸다. 13개의 안타 가운데 3개를 홈런으로 연결하며 장타력도 과시했다.
허인서와 2022년 프로 입단 동기인 이주헌은 데뷔 초 눈에 띄는 활약을 보여주지 못한 채 군 복무를 선택했다. 2024년 복귀 후 3경기 출전에 그쳤지만, 지난해 염경엽 감독의 신뢰 속에 76경기에 나서며 한국시리즈 무대까지 경험했다. 올 시즌에는 박동원이 월드베이스볼클래식(WBC) 참가로 시범경기 초반 자리를 비운 사이 이주헌이 선발 마스크를 쓰며 존재감을 각인시켰다.
LG 역시 박동원의 FA 계약이 이번 시즌 후 만료되는 상황에서 포수 뎁스 강화가 불가피하다. 유망주 김범석이 군 복무로 자리를 비운 가운데 이주헌은 김준태와 백업 포수 자리를 두고 경쟁을 펼칠 전망이다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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