부산 공직자 평균 재산 9억…62% 증가

30억 이상 3.7% 고액 자산가 7명

중구 이인구 144억 최고 재산 신고

재산 증가 62% 감소 38%로 나타나

부산시공직자윤리위원회 재산변동내역 신고현황.(단위:명)/부산시 제공

부산 공직자 재산 공개 결과 평균 신고액이 9억4000만원대인 것으로 나타났다. 전체의 60% 이상은 재산이 증가한 가운데 증가 폭은 크지 않은 수준에 그쳤다.



부산시공직자윤리위원회는 26일 공직유관단체장과 구·군의원 등 재산공개 대상자 187명의 2025년 말 기준 재산 변동 사항을 공개했다.



공개된 자료에 따르면 이들의 평균 재산은 9억4636만원으로, 종전보다 평균 700만원 증가했다. 재산이 늘어난 공직자는 116명(62%), 감소한 경우는 71명(38%)으로 집계됐다.



부산시공직자윤리위원회 재산공개 재산가액 신고현황.(단위:명)/부산시 제공

재산 규모별로는 1억 이상 5억 미만이 30.5%로 가장 많았고 5억 이상 10억 미만 29.4%, 10억 이상 30억 미만 24.6% 순이었다. 30억원 이상 고액 자산가는 7명(3.7%)이었다.



재산 증감은 금융시장과 부동산 가격 변동 영향이 컸다. 증가 요인으로는 주식 시세 상승과 사업소득, 급여 저축, 예금이자 등이 꼽혔고, 감소 요인으로는 부동산 공시가격 하락과 비상장주식 및 가상자산 가격 하락 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다. 자녀 결혼 등에 따른 신고 대상 제외도 일부 반영됐다.



재산 총액 1위는 중구의회 이인구 의원으로 144억3065만원을 신고했다. 이어 사하구의회 한정옥 의원(104억4031만원), 부산시설공단 이성림 이사장(72억3019만원) 순이었다.



재산 증가액 1위는 중구의회 한지원 의원으로 10억1279만원이 늘었고, 감소액은 부산진구의회 손재호 의원이 19억5079만원 줄어 가장 큰 변동 폭을 기록했다.



위원회는 이번에 공개된 재산 변동 사항에 대해 6월 말까지 심사를 진행해 허위 신고나 누락, 부정한 재산 증식이 확인될 경우 경고, 과태료 부과, 징계 등 조처할 방침이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 898 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산 공직자 재산 공개 결과 평균 신고액이 9억4000만원대인 것으로 나타났다. 전체의 60% 이상은 재산이 증가한 가운데 증가 폭은 크지 않은 수준에 그쳤다.부산시공직자윤리위원회는 26일 공직유관단체장과 구·군의원 등 재산공개 대상자 187명의 2025년 말 기준 재산 변동 사항을 공개했다.공개된 자료에 따르면 이들의 평균 재산은 9억4636만원으로, 종전보다 평균 700만원 증가했다. 재산이 늘어난 공직자는 116명(62%), 감소한 경우는 71명(38%)으로 집계됐다.재산 규모별로는 1억 이상 5억 미만이 30.5%로 가장 많았고 5억 이상 10억 미만 29.4%, 10억 이상 30억 미만 24.6% 순이었다. 30억원 이상 고액 자산가는 7명(3.7%)이었다.재산 증감은 금융시장과 부동산 가격 변동 영향이 컸다. 증가 요인으로는 주식 시세 상승과 사업소득, 급여 저축, 예금이자 등이 꼽혔고, 감소 요인으로는 부동산 공시가격 하락과 비상장주식 및 가상자산 가격 하락 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다. 자녀 결혼 등에 따른 신고 대상 제외도 일부 반영됐다.재산 총액 1위는 중구의회 이인구 의원으로 144억3065만원을 신고했다. 이어 사하구의회 한정옥 의원(104억4031만원), 부산시설공단 이성림 이사장(72억3019만원) 순이었다.재산 증가액 1위는 중구의회 한지원 의원으로 10억1279만원이 늘었고, 감소액은 부산진구의회 손재호 의원이 19억5079만원 줄어 가장 큰 변동 폭을 기록했다.위원회는 이번에 공개된 재산 변동 사항에 대해 6월 말까지 심사를 진행해 허위 신고나 누락, 부정한 재산 증식이 확인될 경우 경고, 과태료 부과, 징계 등 조처할 방침이다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지