남양주시 ‘수도권 최대’ 왕숙 첨단산단 투자유치 본격화
기업 투자유치설명회 개최…300여명 참석 성황
경기 남양주시가 왕숙 도시첨단산업단지를 중심으로 한 대규모 투자유치에 나서며 수도권 핵심 산업 거점으로의 도약을 본격화했다.
남양주시는 25일 서울 서초구 엘타워에서 기업 관계자와 투자자, 산업협회, 대학 등 300여명이 참석한 가운데 ‘기업 투자유치설명회’를 개최하고 왕숙 도시첨단산업단지의 투자환경과 경쟁력을 집중 소개했다.
시가 기업을 대상으로 투자유치 설명회를 연 것은 이번이 처음으로, 현장에서는 남양주 산업 기반에 대한 높은 관심이 확인됐다.
이날 설명회에서는 주광덕 남양주시장이 직접 왕숙 도시첨단산업단지의 핵심 강점을 설명했으며, 우리은행과 카카오 등 이미 투자를 결정한 기업 사례 발표가 이어져 참석자들의 주목을 받았다. 기조강연은 김영록 벤처기업협회 부회장이 맡아 산업 동향과 기업 투자 방향을 제시했다.
사업시행사인 LH는 왕숙 도시첨단산업단지 분양계획과 함께 왕숙 1·2지구, 양정역세권, 진접2지구 등 주요 개발사업의 추진 현황과 비전을 공유했다.
진건읍 일원 약 120만㎡ 규모로 조성되는 해당 산업단지는 수도권 최대 규모의 첨단산업단지로 계획되고 있다.
특히 시는 트리플 역세권과 주요 고속도로를 포함한 광역 교통망, 조성원가 수준의 토지 공급과 세제 혜택, 345kV 남양주 변전소 구축을 통한 에너지 인프라 등 기업 친화적 투자환경을 강점으로 제시했다.
또한 한국의료기기산업협회와 경복대, 동국대, 서울과학기술대, 삼육대, 대진대, 광운대 등 대학이 참여해 지자체·기업·대학 간 협력체계를 구축했으며, 경기신용보증재단과 경기동부상공회의소 등 유관기관도 현장에서 상담과 지원에 나섰다.
주 시장은 “왕숙 도시첨단산업단지는 수도권 최대 규모의 미래 산업 거점으로 성장할 잠재력을 갖추고 있다”며 “기업이 안심하고 투자하고 성장할 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.
남양주시는 앞으로도 첨단산업협회, 대학, 민간전문가 등으로 구성된 투자유치협력관을 중심으로 기업 유치 기반을 확대하고, 왕숙 도시첨단산업단지를 축으로 미래 첨단산업 생태계 조성에 속도를 낼 방침이다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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