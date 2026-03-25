칼 들고 中대사관 침입한 日장교… 엇갈리는 진술

일본 자위대 장교가 흉기를 소지한 채 중국대사관에 침입했다 검거되면서 양국 간 긴장이 더욱 고조됐다. 이 장교는 최근 임관된 초급 장교로 장거리 미사일 배치 예정인 부대에서 근무 중인 것으로 전해졌다.
중국은 이 장교를 붙잡고도 수시간 뒤에야 일본 경찰에 인계했다. 일본은 중국 정부가 발표할 때까지 공개를 미루다 중국 측 설명 중심으로 사건이 알려지는 등 여론전에서 불리해졌다는 지적이 나온다.
소속 부대는 중국과 대치하는 최전선25일 마이니치신문 등 현지 매체 보도를 보면 육상자위대 무라타 고다이(23) 3등육위(한국으로 치면 소위)가 전날 오전 9시쯤 도쿄 미나토구 중국대사관에 침입한 혐의(건조물 침입)로 체포됐다.
외국 공관이 밀집한 미나토구 모토아자부에서도 중국대사관은 부지 규모와 건물 크기 모두에서 다른 나라 대사관을 압도한다. 부지는 약 2m 높이의 담으로 둘러싸여 있고 경찰이 24시간 경비를 선다.
무라타 3등육위는 인접 건물 4층에서 담을 넘어 들어간 것으로 알려졌다. 대사관 직원이 제압해 경시청에 넘겼다고 한다. 대사관 부지 내 수풀에서 칼날 길이 18㎝의 부엌칼 한 자루가 발견됐다.
무라타 3등육위는 경찰에 혐의를 순순히 인정하며 “중국 측이 일본에 대한 강경 발언을 자제해주길 바랐다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 그는 “대사가 의견을 받아들이지 않으면 자결할 생각이었다”고 말했다고 한다.
무라타 3등육위는 미야자키현 에비노시 육상자위대 에비노 주둔지 소속으로 조사됐다. 3등육위는 일본 방위성이 간부로 분류하는 가장 낮은 계급이다.
슈에이샤 온라인은 “용의자는 나이로 볼 때 일반대학 또는 방위대학을 졸업한 뒤 간부후보생학교에서 1년간 교육을 받고 막 임관된 것으로 보인다”며 “막 임관된 간부 자위관이 왜 이런 행동을 했는지는 여전히 불명”이라고 해설했다. 슈에이샤 온라인은 대형 출판사 슈에이샤가 운영하는 디지털 매체다.
무라타 3등육위는 올해 3월 첫 부임지로 에비노 주둔지에 배치된 지 얼마 되지 않은 상태였다고 한다. 에비노 주둔지는 장거리 미사일 배치 예정지로 ‘중국과 대치하는 최전선’이라는 의미가 있다.
“사실 여부 떠나 중국이 유리해졌다”중국대사관이 경찰에 신고한 건 사건 발생 3시간 반 뒤인 오후 12시30분쯤이었다고 한다. 그사이 중국 측이 무라타 3등육위를 심문했을 가능성이 있다고 짐작할 수 있다. 일본 경찰은 사건을 밤까지 공개하지 않았다.
사건이 알려진 건 당일 오후 5시쯤 중국 외교부가 기자회견을 통해 공개하면서였다.
중국 외교부 린젠 대변인은 “3월 24일 오전 일본의 현역 자위대원을 자칭하는 인물이 담을 넘어 주일 중국대사관에 강제로 침입했다”며 “자신의 행위가 불법임을 인정하면서도 이른바 ‘신의 이름’으로 중국 외교관을 살해하겠다고 위협했다”고 밝혔다.
하지만 무라타 3등육위는 경시청 조사에서 “상대를 해칠 의도는 없었다”는 취지로 진술했다는 게 일본 측 설명이다. 경시청은 용의자로부터 살해나 협박에 해당하는 발언은 확인되지 않았다고 밝혔다.
한 일본 전국지 간부급 기자는 슈에이샤 온라인에 “결국 중국 발표가 먼저 나가면서 ‘살해 위협’ ‘군국주의’라는 프레임이 형성됐다”며 “해외 언론도 중국 발표를 기준으로 보도했다”고 설명했다.
용의자의 진술에 대한 양국 발표가 어긋나는 상황에서 일본이 정보 공개 지연으로 중국에 여론전의 주도권을 뺏겼다는 평가가 나온다.
한 소식통은 “국내 언론이 경시청 취재를 바탕으로 보도한 진술이 더 정확하다고 해도 처음 신병을 확보한 중국은 얼마든지 자신들의 주장대로 이야기할 수 있는 상황이 됐다”고 지적했다고 슈에이샤 온라인은 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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