칼 들고 中대사관 침입한 日장교… 엇갈리는 진술

막 임관된 초급장교… 동기 아직 불분명

근무지는 장거리 미사일 배치 예정지

中, 침입 확인 3시간 반 뒤 日경찰 인계

“일본, 정보 공개 지연으로 여론전 열세”

일본 방위성 홈페이지 첫 화면. '국가의 독립, 평화와 안전을 지킨다'는 구호가 적혀 있다.

소속 부대는 중국과 대치하는 최전선



장거리 미사일 배치 예정지로 ‘중국과 대치하는 최전선’이라는 의미가 있다.

“사실 여부 떠나 중국이 유리해졌다”



중국 측이 무라타 3등육위를 심문했을 가능성이 있다고 짐작할 수 있다. 일본 경찰은 사건을 밤까지 공개하지 않았다.