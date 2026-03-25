원·달러 환율 1500원 목전 마감…고환율 시대 뉴노멀되나
중동 전쟁의 불확실성이 시장을 덮치면서 원·달러 환율이 하루 만에 다시 상승세로 돌아서며 ‘1500원 시대’가 고착화되는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다.
25일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간(낮) 거래는 전 거래일 대비 4.5원 상승한 1,499.7원(오후 3시30분 종가 기준)으로 장을 마쳤다. 이날 환율은 2.2원 하락한 1493.0원으로 출발했으나, 곧바로 오름세로 전환해 장 중 한때 심리적 마지노선인 1500.5원을 터치하기도 했다.
최근 환율 시장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 입에 따라 요동치고 있다. 앞서 23일에는 이란이 48시간 내에 호르무즈 해협을 열지 않을 경우 발전소를 완전히 없애버리겠다는 트럼프 대통령의 초강경 경고와 외국인의 코스피 대량 매도세가 맞물리며, 환율이 2009년 글로벌 금융위기(1549.0원) 이후 17년여 만에 최고치인 1517.3원까지 치솟았다. 반면 24일에는 트럼프 대통령이 이란과의 대화 가능성을 시사하며 공격을 5일간 유예한다고 밝히면서 1495.2원으로 진정세를 보인 바 있다.
그러나 이후 트럼프 대통령이 1000명 이상의 미 육군 최정예 병력을 중동에 투입하는 것을 승인했다는 보도와 함께 미국이 파키스탄을 거쳐 이란에 15개 항의 요구사항을 전달했다는 소식이 연이어 전해지며 시장의 불안감을 다시 키우고 있다.
이날 글로벌 외환시장에서 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전 거래일보다 0.02% 상승한 99.392를 기록했다.
국내 증시의 경우 코스피 지수가 88.29포인트(1.59%) 오른 5642.21로 마감했지만, 외국인 투자자들이 1조1600억원어치 이상의 매물 폭탄을 쏟아내며 원달러 환율의 상승 압력을 부추겼다.
한편 엔달러 환율은 0.23% 오른 159.029엔을 기록했으며, 오후 3시 30분 기준 원엔 재정환율은 100엔당 943.03원으로 전장 같은 시간 대비 0.73원 상승했다. 도쿄 주식시장의 닛케이평균주가(닛케이지수)는 1497.34포인트(2.87%) 급등한 53,749.62로 장을 마쳤다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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