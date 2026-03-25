1조원 투입해 주가 부양… 크래프톤, ‘김창한 3기’ 닻 올렸다
크래프톤이 김창한 대표의 3연임을 확정하며 ‘포스트 배틀그라운드’를 발굴하기 위한 체제를 본격 가동한다. 역대급 실적에도 불구하고 지지부진한 주가를 방어하기 위해 향후 3년간 1조원 규모의 파격적인 주주환원책도 내놨다.
크래프톤은 24일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 제19기 정기 주주총회에서 김 대표의 사내이사 재선임 안건을 의결했다. 이번 재선임으로 김 대표는 2029년까지 3년 더 지휘봉을 잡게 됐다. 이와 함께 창업자인 장병규 의장도 사내이사로 재선임됐다. 또한 넷플릭스에서 한국 콘텐츠 흥행을 이끈 김민영 부사장이 사외이사로 합류해 글로벌 시장 공략에 힘을 보태게 됐다.
이날 주총의 화두는 단연 주가였다. 지난해 매출 3조 3266억원, 영업이익 1조 544억원이라는 사상 최대 실적을 기록했음에도 주가가 공모가인 49만 8000원을 밑도는 수준에 머물자 주주들의 불만이 이어졌기 때문이다.
이에 크래프톤은 내년부터 2028년까지 3년간 총 1조원 이상의 재원을 투입하는 강력한 주주환원 정책을 발표했다. 우선 창사 이래 처음으로 현금 배당을 실시해 매년 1000억원씩 총 3000억 원을 주주들에게 지급한다. 또한 7000억 원 규모의 자사주를 매입해 전량 소각함으로써 주식 가치를 높인다는 방침이다.
미래 성장 동력으로는 ‘프랜차이즈 IP’로의 전환을 제시했다. ‘배틀그라운드’의 안정적인 성장을 유지하면서 제2, 제3의 메가 지식재산권(IP)을 확보해 특정 게임에 쏠린 매출 구조를 다변화하겠다는 전략이다. 현재 26개의 신규 프로젝트를 가동 중인 크래프톤은 ‘서브노티카2’ ‘팰월드 모바일’ 등 기대작 12종을 2년 내 시장에 선보일 계획이다.
경영진의 책임 경영 의지도 확인됐다. 장 의장과 김 대표는 주총을 앞두고 각각 100억원과 50억원 규모의 자사주를 추가 매입하며 기업 가치 회복에 대한 자신감을 드러냈다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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