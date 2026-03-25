인천항만공사, 중국 칭다오서 카페리 여객 유치 총력

중국 칭다오 하이텐 호텔에서 25일 열린 2026 칭다오 K-관광 로드쇼에서 인천항만공사가 소개되고 있다. IPA 제공

IPA는 이날 중국 칭다오 하이텐 호텔에서 열린 ‘2026 칭다오 K-관광 로드쇼’에 인천관광공사, 카페리 선사와 공동으로 참가해 인천항 국제 카페리 홍보 및 여객 유치를 위한 전방위적인 마케팅 활동을 전개했다.

로드쇼에는 국내 지방자치단체와 지역관광공사, 여행사 등 총 65개 한국 측 기관·기업이 참가했다. 현지에선 산둥성 주요 여행사와 언론사 등 유력 바이어들이 참석해 한·중 관광 교류의 장을 마련했다.

IPA는 로드쇼에서 B2B 상담 테이블 운영과 네트워킹 등을 통해 현지 여행사 관계자들에게 인천항 카페리만의 차별화된 매력을 알렸다. 또 단순한 이동 수단을 넘어 대형 선박에서만 누릴 수 있는 다양한 즐길거리와 여유로운 휴식 공간 등 카페리 여행만의 강점을 부각했다. 이를 통해 기존 중장년층 위주의 시장을 MZ세대와 자유여행객(FIT)까지 확대하고 새로운 카페리 관광 모델을 홍보했다.

IPA는 로드쇼 이후에도 카페리 여객 활성화를 위한 다각적인 노력을 이어갈 계획이다. 다음 달 1∼4일 인천 송도컨벤시아에서 열리는 해양레저관광 박람회 참가를 통해 잠재 수요를 발굴하고, 5월에는 K-컬처 체험 환대 행사를 운영해 카페리 재이용과 바이럴 효과를 도모한다. 또 선내 소셜미디어(SNS) 포토존 조성과 온라인 홍보를 병행해 젊은 층의 유입을 유도하는 한편 한·중 양방향 팸투어와 쉽투어를 통해 인·아웃바운드 관광 상품 개발을 적극 지원할 예정이다.

이경규 IPA 사장은 “이번 칭다오 로드쇼를 기점으로 관계기관 및 선사와의 긴밀한 협력을 통해 인·아웃바운드 여객 유치에 총력을 다할 예정인 만큼 새롭게 변화하는 인천항 카페리에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.