청년재단-현대캐피탈, 청년 지역 이주-다자녀가구 지원 위해 업무협약
재단법인 청년재단은 25일 서울 종로구 청년재단에서 현대캐피탈과 ‘청년 지역이주 활성화 및 다자녀가구 지원을 위한 업무협약’을 체결했다.
이번 업무협약은 양 기관이 정부의 5극 3특 국토균형발전 전략에 동참하여, 지역으로 이주하는 청년에게 보다 실질적인 생활․금융지원을 제공하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 ‘청년재단과 함께하는 다자녀 우대 금융’ 상품이 올해 상반기 중 출시될 예정이다.
해당 상품은 미성년 자녀를 양육하는 다자녀 청년 가구를 대상으로 대형 SUV 등 가족용 차량 구매를 지원하며 금리인하 등의 혜택을 제공한다.
할부구매 시 금리 인하, 다자녀 가구 대상 세이프티 키트 제공 등 다양한 지원을 추진하고 있으며, 구체적인 상품과 혜택은 상품 출시 후 현대캐피탈 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.
이억원 금융위원장은 “청년세대는 지역사회의 든든한 허리로, 매년 10만 명 이상의 청년이 새로운 기회를 찾아 지역으로 이동하고 있다”며 “하지만 산업연구원의 보고서(2026)에 따르면 지역이주 청년 가운데 3명 중 1명은 2년 내 수도권으로 다시 돌아가는 것으로 나타났다”고 말했다.
이어 “청년을 위한 주거·일자리·교육은 물론 금융 지원은 필수적”이라며 “최근 청년재단과 지방은행이 이주 청년의 초기 정착을 위한 저금리 대출 상품을 신설한 데 이어, 이번 협약으로 차량 구입을 위한 금융 지원까지 추진하게 되어 민간의 자율적인 지원 노력이 확산되고 더욱 세심해지고 있다”고 평가했다.
또한 “금융위원회도 이를 적극 지원하고, 이러한 협력 모델이 시중은행 등 다양한 금융기관으로 확산되도록 독려하겠다”며 “포용적 금융의 큰 물줄기가 이제 국민의 삶 속에 보다 세세한 영역까지 흘러 들어가고 있다”고 강조했다.
오창석 청년재단 이사장은 “청년재단과 함께하는 다자녀 우대 금융 상품이 청년이 체감할 수 있는 실질적인 혜택으로 이어지도록 긴밀히 협력하겠다”면서 “앞으로 보험·통신 등 생활 밀착형 분야로 민간 협력을 확대해, 상대적으로 인프라가 부족한 지역에 정착하는 청년이 주거·금융·생활 전반에서 촘촘한 지원을 받을 수 있는 체계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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