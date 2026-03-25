대전교통공사, 30일부터 퇴근시간 배차간격 2분 단축

대전시청 역사에 부착된 열차 시각조정 안내문. 대전교통공사 제공

오후 5시50분~7시10분 집중 혼잡 구간의 배차 간격이 7분에서 5분으로 줄어든다.

공사는 유류비 부담 증가 및 공공부문 차량 5부제 의무 강화, 대전도시철도 2호선 트램 공사 등의 요인때문에 배차 간격을 조정했다고 설명했다.

시민 홍보를 위해 지난 16일부터 역사 승강장 안전문(PSD)에 사전 안내문을 부착하는 한편 열차 내 안내방송, 역사 구내 방송 등을 통해 이용객들에게 변경 계획을 안내하고 있다.