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대전교통공사, 30일부터 퇴근시간 배차간격 2분 단축

입력:2026-03-25 16:38
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대전시청 역사에 부착된 열차 시각조정 안내문. 대전교통공사 제공

공공부문 차량 5부제가 강화됨에 따라 대전교통공사가 퇴근 시간대 지하철 배차 간격을 2분 단축한다.

25일 대전교통공사에 따르면 30일부터 퇴근 시간대인 오후 5시50분~7시10분 집중 혼잡 구간의 배차 간격이 7분에서 5분으로 줄어든다.

공사는 유류비 부담 증가 및 공공부문 차량 5부제 의무 강화, 대전도시철도 2호선 트램 공사 등의 요인때문에 배차 간격을 조정했다고 설명했다.

시민 홍보를 위해 지난 16일부터 역사 승강장 안전문(PSD)에 사전 안내문을 부착하는 한편 열차 내 안내방송, 역사 구내 방송 등을 통해 이용객들에게 변경 계획을 안내하고 있다.

변경된 시각표는 대전교통공사 홈페이지와 주요 포털 등을 통해 확인할 수 있다.

이광축 대전교통공사 사장은 “시민 불편을 최소화하기 위해 현장 안내 인력을 배치하고 안내방송 등을 확대하고 있다”며 “변경된 시각표를 미리 확인하면 보다 여유롭고 편하게 이용할 수 있을 것”이라고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

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