공무원 선거 개입 논란… 제주도 감찰 착수
진보당 김명호 후보, 고발장 접수
제주도가 최근 제기된 정무직 공무원의 공직선거법 위반 의혹과 관련해 특별감찰에 돌입한다.
도는 25일 오후 긴급 브리핑을 열고 이달 30일부터 지방선거일인 6월 3일까지 11주간 도 본청과 행정시 등 전 기관을 대상으로 공직기강 특별감찰반을 운영한다고 밝혔다.
감찰반은 소통청렴담당관이 총괄하며 3개반 10명의 인력이 투입된다. 주요 점검 대상은 공직자의 선거중립 의무 위반, 민생 현안 방치, 선심성 예산 집행 등이다.
오 지사는 이번 사안과 관련해 “깊은 유감을 표한다”며 “유사 사례가 재발하지 않도록 공직 기강을 철저히 확립하고, 고강도 특별감찰을 통해 드러난 위법·부당 행위는 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.
앞서 제주MBC는 오영훈 지사의 측근인 전·현직 정무직 공무원들이 지난해 말부터 SNS 채팅방을 만들어 여론조사 지지를 유도하는 등 공직선거법 위반 의혹을 보도했다
언론에 거론된 정무비서관, 도서특보 등 정무직 공무원 3명은 논란이 제기된 직후 모두 사직서를 제출한 상태다.
현재 퇴직 처리를 위한 사실조회 절차가 진행 중이며, 공직선거법 위반 소지가 확인될 경우 사직서 처리는 보류된다.
선관위 조사 결과에 따라 제주도 감사위원회가 제주도에 징계 처분을 요구하면 형사 처벌과 별도로 징계를 받게 된다.
같은 날 진보당 김명호 제주도지사 후보는 해당 논란과 관련해 수사를 촉구하는 고발장을 제주경찰청에 접수했다.
김 후보는 도의회 도민카페에서 기자회견을 열고 “이번 의혹은 정치적 공방을 떠나 법과 사실로 판단돼야 할 문제”라며 “압수수색과 포렌식을 통해 신속히 자료를 확보할 수 있도록 고발장을 접수한다”고 밝혔다.
고발장에는 공직선거법 9조(공무원의 정치적 중립 의무 위반), 85조(공무원의 선거관여 금지 위반), 254조(선거운동기간 위반) 등이 주요 혐의로 적시됐다.
피고발인은 ‘성명불상의 제주도 소속 공무원들’과 ‘위 행위에 관여하거나 지시·묵인한 자 일체’로 기재됐다.
김 후보는 “오 지사가 직접 개입했다는 증거가 확보되지 않아 피고발인에 지사 이름은 넣지 않았다”고 설명했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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