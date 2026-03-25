“신형 소화기 설치 안하면 과태료”…가짜 공문서 피싱 주의

신안서 소방본부 사칭 공문서 나돌아

“구비 안하면 행정처분” 경고 멘트도



전남 신안에서 전남소방본부를 사칭해 신형 소화기 설치를 유도하는 공문서가 나돌아 당국이 주의를 당부하고 나섰다.



25일 전남 신안소방서에 따르면 최근 전남소방본부와 신안군 등을 사칭한 허위 공문서가 일대 숙박업소 대표들에게 발송됐다.



발신인이 ‘신안군청 안전총괄과’로 적힌 이 가짜 공문서에는 “숙박업소는 화재 확산 위험이 높기 때문에 법령에 따라 리튬이온 전지 소화장치를 기한 내 구비해야 한다”는 내용이 담겼다.



특히 기한 내 구비가 안될시엔 시정명령과 사용정지, 과태료, 현장점검 등 행정처분이 이뤄질 수 있다는 경고성 문구도 함께 적혔다.



보통 공문서엔 담당자 이름과 함께 유선번호가 적히지만, 해당 가짜 공문서엔 휴대전화 번호가 명시됐다.



신안소방서는 리튬이온 배터리 화재 위험을 강조하며 고가의 소방 용품 구매를 유도하는 전형적인 피싱 사기라며 주의를 당부했다.



신안소방서 관계자는 “소방기관은 어떠한 경우에도 물품을 판매하거나 구매를 요구하지 않는다”며 “정식 소방 점검은 사전 안내 후 진행되며, 점검 결과 또한 공문으로 통보된다”고 밝혔다. 이어 “소방서를 사칭한 판매 행위는 시민의 안전을 위협하는 범죄”라며, 유사사례 발견시 즉시 신고해 줄 것을 당부했다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남 신안에서 전남소방본부를 사칭해 신형 소화기 설치를 유도하는 공문서가 나돌아 당국이 주의를 당부하고 나섰다.25일 전남 신안소방서에 따르면 최근 전남소방본부와 신안군 등을 사칭한 허위 공문서가 일대 숙박업소 대표들에게 발송됐다.발신인이 ‘신안군청 안전총괄과’로 적힌 이 가짜 공문서에는 “숙박업소는 화재 확산 위험이 높기 때문에 법령에 따라 리튬이온 전지 소화장치를 기한 내 구비해야 한다”는 내용이 담겼다.특히 기한 내 구비가 안될시엔 시정명령과 사용정지, 과태료, 현장점검 등 행정처분이 이뤄질 수 있다는 경고성 문구도 함께 적혔다.보통 공문서엔 담당자 이름과 함께 유선번호가 적히지만, 해당 가짜 공문서엔 휴대전화 번호가 명시됐다.신안소방서는 리튬이온 배터리 화재 위험을 강조하며 고가의 소방 용품 구매를 유도하는 전형적인 피싱 사기라며 주의를 당부했다.신안소방서 관계자는 “소방기관은 어떠한 경우에도 물품을 판매하거나 구매를 요구하지 않는다”며 “정식 소방 점검은 사전 안내 후 진행되며, 점검 결과 또한 공문으로 통보된다”고 밝혔다. 이어 “소방서를 사칭한 판매 행위는 시민의 안전을 위협하는 범죄”라며, 유사사례 발견시 즉시 신고해 줄 것을 당부했다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지