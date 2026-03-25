“소상공인 목소리 정책에 반영”…파주시 이동시장실 운영
경기 파주시는 소상공인의 경영 애로를 청취하고 지역 경제 활성화 방안을 논의하기 위해 이동시장실을 열었다.
파주시는 지난 24일 제210회 ‘민생온(On) 기본업(Up) 소상공인 이동시장실’을 개최하고 지역 소상공인들과 민생경제 해법을 논의했다.
이동시장실은 민선8기 대표 현장 소통 창구로, 시장이 시민과 직접 만나 불편 사항을 듣고 해결책을 모색하는 시민 중심 행정 방식이다.
이날 행사에는 착한가격업소 및 식품위생등급지정업소 관계자를 비롯해 금촌명동로시장상인회, 파주맛고을상가번영회, 법원읍상인회, 외식업중앙회 파주시지부, 파주인쇄소공인특화지원센터 회원 등 소상공인 50여명이 참석했다.
참석자들은 고금리 장기화와 소비 심리 위축, 인건비 상승 등 복합적인 경제 여건 악화로 경영 부담이 커지고 있다는 데 공감했다.
여기에 중동 정세 불안까지 겹치며 지역 경제 전반의 불확실성이 확대되고 있다는 의견도 제기됐다. 이에 따라 소상공인 경쟁력 강화를 위한 실질적 지원책과 물가 안정을 위한 민관 협력 방안에 대해 다양한 논의가 이어졌다.
파주시는 현장의 목소리를 정책에 반영해 체감도 높은 민생경제 활성화를 추진하겠다는 방침이다.
김경일 파주시장은 “중동 정세 악화로 소상공인과 시민의 경제 불안이 가중되는 시점에 어려움을 함께 나누고 해법을 모색하는 뜻깊은 자리였다”라며 “소상공인의 목소리를 정책에 적극 반영해 시민이 체감하는 민생경제 활성화를 이끌어가겠다”라고 밝혔다.
한편, 파주시는 소상공인 운전자금 지원과 소공인 자생력 강화 사업을 비롯해 파주페이 발행 확대 및 사용처 다변화, 지역 공공은행 설립, 파주상생경제 플랫폼 구축 등 다양한 정책을 추진하며 지역 경제 회복에 나서고 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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