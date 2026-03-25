“비회원 거래 금지” 부산 부동산 중개 카르텔 적발…35명 송치
회원끼리만 공유 공동중개 조직적 차단
중개사 60% 가입 5년간 담합 운영
권리금 최대 1억2000만원 거래 정황
부산에서 공인중개사들이 단체를 조직해 비회원과의 공동중개를 조직적으로 제한한 불법 행위가 적발됐다.
부산경찰청 반부패·경제범죄수사대는 공인중개사법 위반 혐의로 단체 대표 A씨(50대)와 임원진 등 총 35명을 불구속 송치했다고 25일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 부산 지역에서 ‘00회’라는 친목 단체를 구성한 뒤 회원 간에만 매물을 공유하고 비회원과의 공동중개를 제한한 혐의를 받고 있다. 공인중개사법은 단체를 구성해 특정 매물의 중개를 제한하거나 비회원과의 공동중개를 막는 행위를 금지하고 있다.
해당 단체는 2021년부터 지난해까지 약 5년간 운영됐으며, 지역 내 개업 공인중개사의 60% 이상이 가입한 것으로 조사됐다. 단체는 회장·부회장·감사·총무·지역장 등 조직 체계를 갖추고 활동했다.
임원진은 신규 회원을 직접 방문해 ‘비회원과의 거래를 금지한다’는 내용의 서약서를 받는 방식으로 내부 규정을 강제한 것으로 드러났다. 또 비회원의 공동중개 요청이 들어오면 “집주인과 연락이 안 된다”거나 “매물이 철회됐다”고 안내하도록 회원들에게 지시한 것으로 조사됐다.
이 과정에서 비회원 중개사와의 거래 범위를 제한한 지도와 공지 사항을 배포하는 등 조직적으로 공동중개를 차단한 정황도 확인됐다.
경찰은 이러한 행위가 회원 간 권리금 보호와 기존 영업이익 유지를 위한 것으로 보고 있다. 실제로 회원 가입 과정에서 중개사무소 양수와 함께 2000만원에서 최대 1억2000만원 상당의 권리금이 거래된 정황도 확인됐다.
피의자들은 혐의를 부인하고 있으나, 경찰은 압수수색을 통해 확보한 단체 회칙과 서약서, 관련자 진술 등을 토대로 조직적인 거래 제한 행위가 장기간 이어진 사실을 확인했다고 밝혔다.
이번 적발은 부산경찰청이 지난해 10월부터 올해 3월까지 5개월간 시행한 부동산 범죄 특별단속의 일환이다. 해당 기간 총 186명을 단속해 54명을 검거했다.
한편, 이번 사례는 정부의 부동산 범죄 특별 단속 과정에서 적발됐다. 이에 대해 이재명 대통령은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “나라를 망치는 악질 부동산 범죄는 반드시 뿌리 뽑겠다”며 강력 대응 의지를 밝혔다.
경찰은 “중개 카르텔에 의한 시장 교란 행위 등 부동산 공정 거래 질서를 저해하는 행위에 대해 관계기관과 협력해 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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