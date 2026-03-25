日나라현 “집 나간 사슴 안 받는다… 천연기념물 박탈”

‘사슴 천국’ 일본 나라현이 최근 오사카 시내에서 발견된 사슴을 받아줄 수 없다는 입장을 밝혔다. 원래 나라 사슴이었다고 해도 지정 구역을 한번 떠난 이상 더 이상 천연기념물이 아니라고 선을 그었다.
나라현 야마시타 마코토 지사는 25일 기자회견에서 “나라공원의 사슴이 문화재보호법상 천연기념물로 지정돼 있는 범위는 옛 쓰게촌과 옛 쓰키가세촌을 제외한 나라시 일대”라며 “그 구역을 한번 벗어난 사슴은 천연기념물이 아니다”라고 밝혔다.
“다른 지역 방사 사례 없어… 원칙은 원칙”야마시타 지사는 “다소 원칙만 따지는 이야기처럼 들릴 수 있지만 전국적인 운용 사례를 보면 나라현이 파악한 범위 내에서는 한 도도부현(한국의 광역시·도에 해당)에서 포획한 개체를 다른 지역에 방사한 사례는 확인되지 않았다”며 “그렇다면 이 원칙을 무너뜨릴 수는 없다고 판단했다”고 설명했다.
그는 “현민이나 전국민이 쉽게 납득하기 어려울 수 있다고 생각한다”면서도 “사슴이 농림업이나 인명에 피해를 줄 가능성이 전혀 없는 게 아닌 이상 현 경계를 넘어 방사하는 것은 전국적으로도 전례가 없어 받아들일 수 없다고 판단했다”고 부연했다.
최근 나라 인접 지역인 오사카에서는 사슴이 목격되고 있다. 전날 오후에는 오사카시 미야코지마구 주택가에서 사슴 한 마리가 유유히 걸어다니거나 드러눕는 모습이 포착돼 약 50명의 인파가 몰렸다. 현장에서 경찰관과 시 직원들은 “위험하니 떨어져 달라”고 호소했다고 요미우리신문은 전했다.
인근에 사는 주부(73)는 요미우리에 “지나가다가 사슴이 있어서 깜짝 놀랐다”며 “이런 일은 처음”이라고 말했다.
이 사슴이 어디 출신인지는 특정되지 않았지만 사슴의 상태와 특징으로 미뤄볼 때 시 중심부에서 약 30㎞ 떨어진 나라공원일 가능성이 제기된다고 신문은 설명했다.
“개체 증가→생존경쟁 심화→지역 이동”사슴은 지난 11일 이후 오사카부 동부 히가시오사카시에서만 10건 이상 접수됐다고 MBS방송이 전했다. 21일에는 오사카시 쓰루미구에서 모습을 드러냈다. 22일 오전 7시쯤에는 조토구에서 횡단보도를 건너는 모습이 목격됐고, 이어 JR노에역 안에서도 목격 정보가 접수됐다고 요미우리TV는 보도했다.
이들 사슴이 같은 개체라면 나라를 중심으로 서쪽 방향으로 이동했다는 얘기다.
오사카부립 환경농림수산종합연구소 코다 료스케씨는 “외형적 특징이 일치하는 점으로 볼 때 히가시오사카시와 오사카시에서 목격된 개체는 동일한 개체일 가능성이 있다”고 ABC뉴스에 설명했다.
나라현 야마시타 지사는 “사슴이 어디로 이동할지는 통제할 수 없다”며 “다만 배경에는 나라시 내 개체 수가 크게 증가하면서 생존 경쟁이 심해지고 있다는 점이 있는 것으로 보인다”고 말했다. 생존 경쟁이 치열해지면서 먹이를 찾아 먼곳까지 이동하게 됐다는 설명이다.
그는 “나라공원의 사슴이 현 경계를 넘어 이동하는 사태는 예상하지 못했던 일”이라며 “새로운 상황이지만 결국은 나라시 내 개체 수를 어떻게 관리할 것인가 하는 문제로 귀결될 것”이라고 말했다.
야마시타 지사는 요코야마 히데유키 오사카시장과 오사카부 요시무라 히로후미 지사로부터 각각 전화로 관련 연락을 받아 문서로 답변했다고 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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