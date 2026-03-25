日나라현 “집 나간 사슴 안 받는다… 천연기념물 박탈”

“나라 벗어나면 더 이상 천연기념물 아냐”

최근 오사카서 발견된 사슴에 대한 입장

나라서 오사카까지 30㎞… 서쪽 이동 정황

지난 24일 일본 오사카시 미야코지마구에 등장한 사슴. ABC뉴스

‘사슴 천국’ 일본 나라현이

최근 오사카 시내에서 발견된 사슴을 받아줄 수 없다는 입장을 밝혔다. 원래 나라 사슴이었다고 해도 지정 구역을 한번 떠난 이상 더 이상 천연기념물이 아니라고 선을 그었다.

“다른 지역 방사 사례 없어… 원칙은 원칙”



“다소 원칙만 따지는 이야기처럼 들릴 수 있지만 전국적인 운용 사례를 보면 나라현이 파악한 범위 내에서는 한 도도부현(한국의

에서 포획한 개체를 다른 지역에 방사한 사례는 확인되지 않았다”며 “그렇다면 이 원칙을 무너뜨릴 수는 없다고 판단했다”고 설명했다.

사슴이 농림업이나 인명에 피해를 줄 가능성이 전혀 없는 게 아닌 이상

현 경계를 넘어 방사하는 것은 전국적으로도 전례가 없어 받아들일 수 없다고 판단했다”고 부연했다.

지난 21일 일본 오사카시 쓰루미구 주택가에 등장한 사슴과 시 공무원이 대치하고 있는 모습. 요미우리TV

“개체 증가→생존경쟁 심화→지역 이동”



사슴은 지난 11일 이후 오사카부 동부 히가시오사카시에서만 10건 이상 접수됐다고

21일에는 오사카시 쓰루미구에서 모습을 드러냈다. 22일

이들 사슴이 같은 개체라면 나라를 중심으로 서쪽 방향으로 이동했다는 얘기다.

최근 히가시오사카시와 오사카시에서 각각 목격된 사슴이 같은 개체인지 추정하기 위해 뒷모습을 비교하는 장면. 요미우리TV

“외형적 특징이 일치하는 점으로 볼 때 히가시오사카시와 오사카시에서 목격된 개체는 동일한 개체일 가능성이 있다”고 ABC뉴스에 설명했다.

배경에는

나라시 내 개체 수가 크게 증가하면서 생존 경쟁이 심해지고 있다는 점이 있는 것으로 보인다”고 말했다. 생존 경쟁이 치열해지면서 먹이를 찾아 먼곳까지 이동하게 됐다는 설명이다.

그는

결국은 나라시 내 개체 수를 어떻게 관리할 것인가 하는 문제로 귀결될 것”이라고 말했다.

야마시타 지사는 요코야마 히데유키 오사카시장과 오사카부 요시무라 히로후미 지사로부터 각각 전화로 관련 연락을 받아 문서로 답변했다고 전했다.