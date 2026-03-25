‘꽃, 시간을 물들이다’…고양국제꽃박람회 한 달 앞으로
체험·참여형으로 확장된 꽃박람회
펭수 정원·글로벌 작가전 등 열려
봄을 대표하는 국내 최대 규모 화훼 축제 ‘2026고양국제꽃박람회’가 개막을 한 달 앞두고 주요 전시와 체험 프로그램을 공개하며 본격적인 준비에 돌입했다.
고양국제박람회재단은 D-30을 맞아 글로벌 화예작가전과 캐릭터 테마정원 등 핵심 콘텐츠를 발표했다.
이번 박람회는 ‘꽃, 시간을 물들이다’를 주제로 오는 4월 24일부터 5월 10일까지 일산호수공원 일원에서 열린다.
이번 행사에서 가장 주목되는 전시는 글로벌 화예작가전 ‘Floral Odyssey’다. ‘기억의 색채’를 주제로 벨기에, 러시아, 스페인, 홍콩, 한국 등 5개국 작가 5인이 참여해 ‘시간과 계절의 기억’을 각기 다른 시선으로 표현한다.
완성된 작품을 단순히 감상하는 방식에서 벗어나 제작 과정을 실시간으로 공개하는 ‘FLOWER RUSH: 꽃수저 대결’도 진행된다.
국내외 작가가 3대3 팀으로 제한 시간 내 작품을 완성하며, 관람객은 창작의 전 과정을 현장에서 경험할 수 있다.
대중적 관심을 끌 요소로는 EBS 인기 캐릭터 펭수를 활용한 테마정원이 마련된다. 약 5m 규모의 대형 조형물을 중심으로 꾸며진 ‘펭수 정원’은 봄날 피크닉 콘셉트의 휴식 공간과 포토존으로 구성된다.
관람객은 캠핑 감성 소품과 함께 사진 촬영을 즐길 수 있으며, 5월 1일에는 펭수를 직접 만나는 오프라인 이벤트도 열린다.
환경과 사회적 가치를 반영한 참여형 프로그램도 강화됐다. 산불 피해 지역 복구를 지원하는 캠페인 ‘작은 씨앗, 큰 숲의 시작’에서는 관람객이 직접 ‘시드볼’을 제작해 기부하는 활동이 진행된다. 이는 관람을 넘어 자연 회복에 참여하는 경험을 제공하는 ESG 프로그램으로 운영된다.
시민 참여형 콘텐츠인 ‘고양시민 가든쇼’도 열린다. 전문가와 일반인이 함께 참여하는 이번 프로그램에는 시민정원과 어린이정원 부문 각각 10개 팀씩 총 20개 팀이 참가해 자신만의 이야기를 담은 정원을 조성한다. 참가자들은 사전 교육과 실습 과정을 거쳐 완성도 높은 정원을 선보일 예정이다.
고양국제박람회재단 관계자는“2026고양국제꽃박람회는 단순 관람을 넘어 다양한 체험의 기회를 제공해 관람객 모두의 기억을 특별하게 물들이는 축제가 될 것”이라며 “지금까지 공개된 콘텐츠와 앞으로 선보일 다양한 전시를 통해 관람객들에게 잊지 못할 봄을 선사하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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