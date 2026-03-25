새만금국제공항 집행정지 ‘기각’…법원 “회복 어려운 손해 아니다”

소음 피해 등 금전보상 가능 판단…집행정지 요건 불충족

법원 판단으로 사업 절차 유지…중단 위기 일단 해소

항소심·환경영향평가 변수… 최종 결론은 본안서 갈릴 전망

새만금국제공항 조감도

새만금국제공항 건설 사업이 법원의 집행정지 신청 기각으로 당분간 기존 절차를 유지할 수 있게 됐다.



25일 전북특별자치도에 따르면 서울고등법원 행정4-2부는 새만금신공항백지화공동행동이 국토교통부를 상대로 낸 ‘새만금 국제공항 기본계획 집행정지 신청’을 기각했다.



집행정지는 행정 처분의 효력을 본안 판결 전까지 정지하는 절차다. 인용될 경우 새만금 국제공항 건설 관련 행정 절차가 전면 중단될 수 있었다. 하지만 법원이 이를 받아들이지 않으면서 공항 사업은 일단 중단 위기를 피하게 됐다.



재판부는 신청인 일부에 대해 소송 자격은 인정했지만 공항 건설로 인한 피해를 ‘회복하기 어려운 손해’로 보기 어렵다고 판단했다.



특히 공항 소음 등은 금전 보상으로 회복이 불가능하거나 사회 통념상 감내하기 어려운 수준으로 보기 어렵다고 봤다. 건강권과 환경권, 경관권 등은 일반 국민이 공유하는 추상적 이익에 해당해 집행정지 판단 대상이 되기 어렵다고도 판단했다.



일부 신청인에 대해서는 소송 요건을 갖추지 못했다며 각하했다.



앞서 서울행정법원은 지난해 9월 조류 충돌 위험과 생태계 훼손 가능성을 이유로 새만금 국제공항 기본계획 취소 판결을 내렸고, 국토교통부는 이에 불복해 항소했다.



이번 결정으로 본안 항소심 판결 전까지 공항 건설 절차는 유지될 전망이다.



다만 항소심 결과와 환경영향평가 절차 등에 따라 사업 추진 여부는 최종적으로 다시 판단될 가능성이 있으며, 환경단체는 즉시항고를 검토하고 있다.



군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 새만금국제공항 건설 사업이 법원의 집행정지 신청 기각으로 당분간 기존 절차를 유지할 수 있게 됐다.25일 전북특별자치도에 따르면 서울고등법원 행정4-2부는 새만금신공항백지화공동행동이 국토교통부를 상대로 낸 ‘새만금 국제공항 기본계획 집행정지 신청’을 기각했다.집행정지는 행정 처분의 효력을 본안 판결 전까지 정지하는 절차다. 인용될 경우 새만금 국제공항 건설 관련 행정 절차가 전면 중단될 수 있었다. 하지만 법원이 이를 받아들이지 않으면서 공항 사업은 일단 중단 위기를 피하게 됐다.재판부는 신청인 일부에 대해 소송 자격은 인정했지만 공항 건설로 인한 피해를 ‘회복하기 어려운 손해’로 보기 어렵다고 판단했다.특히 공항 소음 등은 금전 보상으로 회복이 불가능하거나 사회 통념상 감내하기 어려운 수준으로 보기 어렵다고 봤다. 건강권과 환경권, 경관권 등은 일반 국민이 공유하는 추상적 이익에 해당해 집행정지 판단 대상이 되기 어렵다고도 판단했다.일부 신청인에 대해서는 소송 요건을 갖추지 못했다며 각하했다.앞서 서울행정법원은 지난해 9월 조류 충돌 위험과 생태계 훼손 가능성을 이유로 새만금 국제공항 기본계획 취소 판결을 내렸고, 국토교통부는 이에 불복해 항소했다.이번 결정으로 본안 항소심 판결 전까지 공항 건설 절차는 유지될 전망이다.다만 항소심 결과와 환경영향평가 절차 등에 따라 사업 추진 여부는 최종적으로 다시 판단될 가능성이 있으며, 환경단체는 즉시항고를 검토하고 있다.군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지