인천도시공사, 백년이음서 청년작가 협업 전시회 개최

붉은 돌, 유리 바다 전시회 포스터. iH 제공

지난해 인천문화재단 청년예술인 창작지원 관련 공모에 선정된 작가가 ‘이음 1977’에서 전시한 것을 계기로 청년 예술가와 크리에이터를 지속적으로 발굴·지원하고 네트워크를 형성하기 위해 이번 전시회를 기획했다. 전시회에선 인천 지역 청년·활동작

가 7명이 참여해 인천과 개항장, 그리고 근대건축문화자산을 각자의 시선으로 탐구하고 재해석한 작품을 선보일 예정이다.

전시명은 근대건축문화자산의 상징인 붉은 벽돌과 유리창 너머로 펼쳐지는 인천 앞바다의 풍경을 의미한다. 건축과 도시, 그리고 일상의 기억을 연결하는 전시 콘셉트를 담고 있다. 회화, 설치, 공예, 영상 등 다양한 매체를 통해 도시의 시간성과 공간적 특성을 입체적으로 풀어낸 것이 특징이다.

또한 단순 관람을 넘어 전시장 내 상설 참여형 프로그램이 운영되고, 주말에는 작가가 직접 소규모 워크숍을 진행해 시민들이 창작 과정에 참여하는 등 예술가와 교류할 수 있는 소통의 장이 제공된다.

전시회는 전시기간 내 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 운영된다. 워크숍은 QR코드를 통한 사전 예약을 통해 무료로 참여할 수 있다.

iH 관계자는 “이번 전시는 청년 예술가들이 인천과 개항장, 근대건축문화자산의 가치를 새롭게 해석하고 시민과 공유하는 의미 있는 자리”라며 “앞으로도 지역 예술가와 시민이 함께 소통하고 성장할 수 있는 문화공간을 확대해 원도심 활성화에 기여하겠다”고 말했다.