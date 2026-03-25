광주 서구 ‘24시 통합돌봄’…전국 지자체서 벤치마킹
긴급·야간‧휴일에도 즉각 대응
“돌봄, 지역사회가 책임져야…”
오는 27일 돌봄통합지원법 시행을 앞두고 광주 서구의 지역사회 통합돌봄 정책이 전국 지자체의 선도모델로 주목받고 있다.
25일 광주 서구 등에 따르면 충남 서산시‧태안군, 울산 남구 등 전국 여러 지자체는 광주 서구가 2019년 지역사회 통합돌봄 시범사업으로 시작한 24시간 통합 돌봄 대응체계 등을 벤치마킹하고 나섰다. 또 충남 홍성군과 인천시 등은 서구 담당 공무원을 초청해 통합돌봄 사례와 가정방문 교육을 실시하는 등 돌봄통합지원법 시행을 앞두고 돌봄 모델 구축에 나서기도 했다.
앞서 서구는 전국 최초로 ‘24시 안심돌봄’ 체계를 구축했다. 이는 ‘안심콜-안심출동-돌봄지원-안전확인’으로 이어지는 통합 대응 시스템으로 긴급 상황이나 야간‧휴일에도 즉각 대응이 가능하다.
특히 서구의 ‘24시 안심돌봄’은 전화 한 통으로 24시간 대응이 가능한 시스템으로 공무원‧자원봉사자‧의료진이 함께 작동하는 민관 협력형 모델이다. 실제로 한 독거어르신이 야간에 “무섭다”고 도움을 요청하자 안심출동단이 즉시 방문해 곁을 지키는 등 생활 밀착형 돌봄이 구현되고 있다. 기존 주간 중심 돌봄의 한계를 넘어 야간과 휴일까지 대응하는 새로운 지역 사회 안전망으로 평가받고 있다.
또한 재택의료센터와 연계한 ‘패스터(FastER) 시스템’을 통해 응급상황 발생 시 의료진이 신속히 개입해 골든타임을 확보하는 등 실질적인 지역 안전망을 구축했다. 해당 체계는 2025년 한 해 동안 총 1만6500여건을 처리하는 등 촘촘한 돌봄 시스템으로 자리잡았다는 평가다.
서구는 전국 최초로 ‘통합돌봄국’을 신설해 복지‧보건‧주거‧돌봄 정책을 통합 관리하는 행정 책임형 모델도 구축했다. 대상자 발굴부터 서비스 연계, 사례 관리까지 지자체가 총괄하는 통합돌봄 행정 기반을 완성한 셈이다.
김이강 광주 서구청장은 “돌봄은 더 이상 개인이나 가족의 문제가 아니라 지역사회가 함께 책임져야 할 공공의 영역”이라며 “돌봄통합지원법 시행에 맞춰 주민이 살던 곳에서 건강하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 통합돌봄 안전망을 더욱 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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