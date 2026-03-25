광주 서구 ‘24시 통합돌봄’…전국 지자체서 벤치마킹

긴급·야간‧휴일에도 즉각 대응

“돌봄, 지역사회가 책임져야…”

광주 서구 '24시 통합돌봄'을 통해 보살핌을 받고 있는 한 어르신의 모습. 광주 서구 제공

앞서 서구는 전국 최초로 ‘24시 안심돌봄’ 체계를 구축했다. 이는 ‘안심콜-안심출동-돌봄지원-안전확인’으로 이어지는 통합 대응 시스템으로 긴급 상황이나 야간‧휴일에도 즉각 대응이 가능하다.

서구는 전국 최초로 ‘통합돌봄국’을 신설해 복지‧보건‧주거‧돌봄 정책을 통합 관리하는 행정 책임형 모델도 구축했다. 대상자 발굴부터 서비스 연계, 사례 관리까지 지자체가 총괄하는 통합돌봄 행정 기반을 완성한 셈이다.