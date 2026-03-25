12명 KLPGA 홍보모델이 지목한 올 시즌 대상 후보는?…작년 2승 김민솔 최다 득표
유현조 다승·홍정민 4승·박현경 10승 달성 목표
한국여자프로골프협회(이하 KLPGA)가 2026시즌 국내 개막전 개막을 1주일여 앞둔 25일 서울 영등포구 여의도 더 현대 서울에서 출정식을 가졌다.
이 자리에는 ‘2026 제18대 KLPGA 홍보모델’에 선정된 김민솔(20), 박혜준(23), 이율린(24), 임희정(26), 박결(30· 이상 두산건설 We've), 박민지(28), 이가영(27·이상 NH투자증권), 박현경(26), 배소현(33·이상 메디힐), 유현조(21,롯데), 이세희(29·삼천리), 홍정민(24·한국토지신탁) 등 12명이 참석했다.
KLPGA투어가 출범 이후 개막에 앞서 출정식을 가진 것은 이번이 처음이다.
김순희 KLPGA 수석부회장은 “시즌 개막에 앞서 미디어와 팬들에게 시즌 각오 및 감사의 뜻을 전하기 위해 처음으로 마련했다”며 “KLPGA투어는 올해도 팬들의 사랑을 받는 최고 투어가 되도록 할 것이다. 많은 관심 부탁드린다”고 했다.
선수들은 저마다 시즌에 임하는 각오를 밝혔다. 임희정은 “5주간 호주에서 지옥 훈련을 했다”며 “올 시즌 우승하는 게 목표”라고 각오를 다졌다.
박현경은 “1승 목표가 엇그제 같은데 벌써 통산 10승을 앞두고 있다”라며 “기필코 10승 달성에 성공해 팬들의 성원에 보답하겠다”고 했다. 박현경은 현재 통산 8승째를 거두고 있다.
작년 대상 수상자인 유현조는 “작년에 아쉬웠던 다승을 목표로 겨울에 훈련 했다”고 시즌 목표를 밝혔다. 유현조는 작년에 1승에 그쳤지만 톱10에 19차례나 입상하면서 최고 영예인 대상을 수상했다.
올 시즌 가장 강력한 대상 수상자를 예상하는 질문에 많은 선수들이 김민솔을 지목했다. 박현경과 임희정은 “장타에다 기술적으로 나무랄 데가 없어 김민솔의 대상 수상이 예상된다”고 했다.
작년 대상 수상자인 유현조는 “딱 누구라고 얘기하기가 그렇다. 여기 참석한 모든 선수가 대상 후보”라고 했다.
가장 많은 지목을 받은 김민솔은 “언니들이 대상 후보로 지목했는데 그 기대에 부응하도록 하겠다”고 웃으며 “제 생각에는 작년에 좋은 경기력을 보여준 박혜준이 유력하다”고 내다 봤다.
올 시즌 한국토지신탁으로 새둥지를 옮긴 작년 상금왕 홍정민은 “회장님과 시즌 4승을 하겠다고 약속했다”며 “그 약속을 지키는 것에만 집중하겠다”고 각오를 다졌다.
통산 20승에 1승만 남겨 두고 있는 박민지는 “데뷔 이후 매년 우승을 했는데 작년에는 없었다”며 “팬들이 몸이 아픈 것으로 알고 있는데 몸 상태는 좋다. 체력 관리를 잘해서 올 시즌에 임하도록 하겠다”고 했다.
올해 처음 홍보모델에 선정된 이세희는 “동계 전지 훈련을 잘하고 왔다”며 “올해는 생애 첫승을 할 수 있는 만반의 준비를 마쳤다”고 했다.
선수들은 우승시 공약도 밝혔다. 임희정은 10명에게 싸인볼을, 박현경 더 현대에서 팬사인회, 유현조와 박결은 10명에게 사인 모자, 홍정민은 10명께 자신의 편안한 스윙 비법 전수, 박민지는 우승한 대회 코스 마지막 라운드 3개 홀 깃발 사인을 3명에게 전달하겠다는 뜻을 밝혔다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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